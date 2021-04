MILLBURY, Massachusetts – Bay, le chien de sauvetage est de retour à la maison après cinq ans dans la rue.

Il y a près de cinq ans, «Bay», un chien de sauvetage Basenji âgé de 18 mois, s’est échappé de la maison du frère de Renee Perry et a disparu dans le Massachusetts.

Perry et ses amis ont cherché le chien errant, décrit comme timide et timide, sans succès.

«Il n’y a jamais eu aucun signe d’elle», a déclaré Perry, un enseignant des écoles publiques de Framingham qui vit à Millbury. « Nous avons regardé tout l’été. J’ai toujours regardé. »

La vie de Bay en fuite a été annulée à Needham, Massachusetts quand elle a cédé à la tentation d’un repas gratuit.

On ne sait pas comment Bay est arrivée à Needham, mais elle a commencé à apparaître dans une arrière-cour il y a environ trois ans, a déclaré Danielle Matthew, bénévole pour Missing Dogs Massachusetts, un groupe qui tente de réunir les chiens disparus avec leurs propriétaires.

Les résidents de Needham qui ont découvert Bay ont trouvé des excréments de chien supplémentaires dans leur cour et ont installé une caméra pour déterminer le coupable. Finalement, ils ont trouvé le suspect, le mélange blanc de Basenji.

Les habitants pensaient que le chien était local et que ses propriétaires venaient de le laisser errer. Ils la nourrissaient même occasionnellement.

Bay a échappé à une tentative initiale de la piéger et a continué à visiter la cour, ainsi que la décharge de la ville voisine de Wellesley.

L’année dernière, quelqu’un a vu une photo de Bay sur une page de la communauté Needham, mais a pensé que c’était un autre chien que Missing Dogs of Massachusetts recherchait. Matthew a contacté ce résident de Needham, et il s’est avéré que Bay n’était pas le chien en question, mais le couple est resté en contact.

Plus récemment, Matthew et un autre bénévole ont décidé d’attraper le chien qui rôdait. La semaine dernière, ils ont installé le piège, et tôt mardi matin, ils ont attrapé le woofer errant quand elle est entrée pour prendre un repas.

«Nous pensions que ce devait être le chien de quelqu’un parce qu’elle était si dodue», a déclaré Matthew. «Ensuite, nous nous sommes rapprochés et elle était couverte de tics et elle avait les oreilles sales, vraiment sales partout.

Bay a été emmenée dans un hôpital animalier local où elle a reçu «plusieurs bains». Ils ont dû lui couper le col, qui était devenu serré. Une fois le chien en garde à vue, ses sauveteurs ont scanné sa puce électronique, les conduisant à Perry.

Pendant sa fuite, Bay a bien mangé, gagnant 10 livres depuis sa disparition en juin 2016. Le collier qu’elle portait était le même que celui qu’elle portait lorsqu’elle s’est échappée, ce qui suggère qu’elle n’avait été prise par personne.

«C’est tellement incroyable», a déclaré Matthew. «C’était génial et cela donne de l’espoir à beaucoup de propriétaires.»

Bay est maintenant à la maison et s’adapte à la vie d’un chien avec une famille après tant d’années seul dans la rue. Perry a dit qu’elle prenait son temps pour laisser Bay à nouveau à l’aise.

«De temps en temps, je la mentionnais et disais: ‘Je me demande ce qui lui est arrivé.’ Je suis si heureux », a déclaré Perry. «Quand elle est à la maison avec moi et mon (autre) chien, elle a des moments de joie. Et puis il y a des moments où elle s’assied et regarde fixement, comme si elle essayait de comprendre des choses.

