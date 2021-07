Un chien de sauvetage devient la figure paternelle de 7 chatons abandonnés par une maman chat

Labrador retriever d’un an, Bertie est devenu une figure paternelle improbable après que sa propriétaire Rachel a ramené à la maison un groupe de sept chatons orphelins. Rachel est infirmière en chef à l’association caritative de sauvetage des animaux Battersea, dans le sud-ouest de Londres. Le chiot sauvé a reçu un foyer permanent de Rachel et il l’a payé en prenant les chatons sans abri sous son aile.

Selon un communiqué de Battersea, il y a quelques semaines, un local a découvert ces chatons au bord de la route sans mère en vue. Ils n’avaient alors que deux semaines. À cet âge, ils étaient incapables de se débrouiller seuls et la personne les a donc précipités à l’association caritative pour un examen vétérinaire d’urgence. Une équipe de vétérinaires a examiné les chatons et a constaté qu’ils avaient faim mais qu’ils étaient globalement en bonne santé.

Peu de temps après, Rachel a proposé de ramener les chatons à la maison et d’agir en tant que famille d’accueil jusqu’à ce qu’ils soient un peu plus âgés et prêts à être adoptés, a rapporté People.com.

Dès que Rachel les a achetés à la maison, le chiot, qui était un ancien résident de Battersea, les a instinctivement adoptés comme l’un des siens et a commencé à leur donner de l’amour et des soins. Il a aidé son propriétaire à élever les chatons.

La nouvelle du chien de sauvetage attentionné est devenue virale et fait fondre le cœur des internautes.

En parlant à TeamDogs, une communauté d’amoureux des chiens, Rachel a déclaré que ces chatons avaient besoin de conseils et de soins dès le début, du biberon à l’apprentissage de l’escalade et Bertie les a aidés tout au long. Il les a rendus « confiants » et « sociables ». Elle a ajouté qu’elle était fière de son chiot de la façon dont il s’était occupé des chatons. Il a moins de deux ans mais est « incroyablement patient et attentionné » alors que la plupart des chiens ne sont pas à cet âge.

