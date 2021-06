Un chien de sauvetage de marins russes échoué sur de la glace flottante dans l’Arctique, une vidéo devient virale

Une vidéo réconfortante d’un équipage de marins russes sauvant un chien d’un an échoué sur un morceau de glace flottante dans l’Arctique séduit Internet. Un groupe de marins a repéré le chien près du brise-glace Alexander Sannikov alors qu’ils se dirigeaient vers un terminal pétrolier dans le golfe d’Ob. Ils ont sauvé le chien en utilisant une échelle de cérémonie que le chien utilisait pour monter à bord. Le chien à fourrure blanche s’appelle Aika, qui s’est éloigné de son village et a fini par errer sur la glace flottante. La glace de mer a commencé à se fissurer et à dériver. Heureusement, il a été repéré par les marins de passage et secouru en toute sécurité.

La vidéo a été partagée par Reuters sur son compte Twitter officiel. Parlant de l’opération de sauvetage, l’assistant du capitaine Yevgeny Nagibin peut être entendu dire qu’ils ont étudié toutes les options pour soulever l’animal de la glace et ont donc placé une échelle pour aider le chien. Dans le clip, on peut voir le chien marcher prudemment autour de morceaux de glace accidentés et monter à l’échelle pendant que les marins sifflent et jettent des friandises. Les marins ont ensuite utilisé les communications mobiles pour contacter les habitants et ont trouvé le propriétaire du chien. Aika a été rendue à son propriétaire en toute sécurité.

Le chien avait disparu depuis plus d’une semaine du village de Mys Kamenniy sur la côte arctique de la Russie. Après avoir cherché pendant tant de jours, la propriétaire Svetlana Chereshneva a abandonné et a cru que c’était « parti pour de bon ». La propriétaire a déclaré à l’agence de presse que lorsqu’elle a vu la vidéo, elle n’a pas reconnu Aika au début.

Chereshneva a dit Le Times de Moscou qu’Aika a passé sa première journée à la maison à dormir. L’appétit et la bonne humeur sont également revenus.

