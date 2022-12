Un chien de Géorgie combat une meute de coyotes et sauve les moutons d’un fermier lors d’une brave rencontre

Un chien de berger de Géorgie se remet à la maison deux jours après avoir tué une meute de coyotes qui a attaqué le troupeau de moutons de son propriétaire, a déclaré le fermier John Wierwiller. Casper, un Grand Pyrénées de Decatur âgé de 20 mois, a combattu une meute de coyotes qui menaçaient la ferme ovine de Wierwiller, a-t-il déclaré. Le combat a duré plus d’une demi-heure et a laissé huit coyotes morts et ensanglantés Casper, avec la peau et une partie de la queue arrachées, a déclaré Wierwiller à WAGA-TV d’Atlanta.

Il a détalé mais est revenu blessé deux jours plus tard après que Wierwiller ait lancé un appel sur les réseaux sociaux.

“Il me regardait un peu comme, Patron, arrête de regarder à quel point j’ai l’air mauvais, prends juste soin de moi” ? dit Wierwiller.

LifeLine Animal Project a recueilli plus de 15 000 $ pour les factures d’hôpital du chien de berger.

Bien que les chiens prévalent rarement comme Casper, les meutes de coyotes attaquant les animaux de compagnie sont devenues assez courantes dans les zones rurales et suburbaines en pleine croissance qui jouxtent les terres sauvages à travers les États-Unis.

Dans un autre incident, un chien sauve un chiot de la noyade dans un étang. L’événement qui a apparemment eu lieu à Lopburi, en Thaïlande, est devenu viral sur Internet, laissant les internautes impressionnés par les instincts courageux du chien. On prétend que le nom du chien héroïque est Hand, qui a été le premier à remarquer que le chiot Soh se débattait à l’intérieur de l’étang, tenant à peine à respirer lorsque le premier est entré en action pour sauver la situation.

D’après le clip, il semble que le chiot Soh jouait dans la cour de sa maison lorsqu’il s’est retrouvé coincé dans l’étang. À peine accroché au bord de la bordure cimentée, le chiot blanc semble être dans une détresse totale de ne pas pouvoir sortir de l’eau tout seul. Soh essaie de rester au-dessus du niveau de l’eau pour pouvoir respirer en frappant l’eau avec ses pattes arrière.

C’est à ce moment que le chien brun, Hand, vient à la rescousse de Soh. Hand court rapidement vers le bord de l’étang et observe les environs pour chercher quelqu’un pour l’aider. Lorsque le chien ne trouve aucun humain à proximité, Hand utilise sa bouche pour tirer Soh hors de danger. Le travail n’était pas facile, mais Hand parvient à mener à bien la mission de sauvetage.

(Avec entrées PTI)

