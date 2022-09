Un chien de garde nucléaire avertit que le programme nucléaire iranien pourrait ne pas être “exclusivement pacifique”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’Agence internationale de l’énergie atomique de l’ONU a publié un rapport décrivant les progrès du programme nucléaire iranien, avertissant que l’agence ne peut pas déterminer que les objectifs nucléaires du pays sont “exclusivement pacifiques”.

“L’Agence n’est pas en mesure de fournir l’assurance que le programme nucléaire iranien est exclusivement pacifique”, indique le rapport publié mercredi, selon Reuters.

Le rapport intervient alors que l’administration Biden aurait conclu un accord nucléaire renouvelé avec l’Iran ces dernières semaines, bien que les pourparlers soient au point mort au cours des dernières 24 heures et que le négociateur en chef de l’Union européenne ait tenté de minimiser les spéculations selon lesquelles un accord pourrait être conclu.

Selon un rapport du Times of Israel mercredi, le président Biden a assuré au Premier ministre israélien Yair Lapid qu’un accord avec l’Iran n’était pas proche et que les États-Unis n’en signeraient pas dans un avenir prévisible.

Biden a fait de la relance de l’accord de l’ère Obama, qui a été abandonné sous l’ancien président Donald Trump, la pierre angulaire de sa politique à l’égard de l’Iran. Mais le nouvel accord potentiel a reçu un certain recul de la part d’Israël, qui soutient que l’Iran se rapproche de la capacité de construire une arme nucléaire et qu’un nouvel accord ne servirait qu’à retarder l’inévitable.

Ces craintes se sont apparemment concrétisées dans le rapport de mercredi de l’AIEA, qui a révélé que l’Iran avait de l’uranium enrichi jusqu’à 60 %. L’agence s’est dite préoccupée par les objectifs du programme nucléaire du pays.

“Le directeur général est de plus en plus préoccupé par le fait que l’Iran ne s’est pas engagé avec l’Agence sur les questions de garanties en suspens au cours de la période considérée et, par conséquent, qu’il n’y a eu aucun progrès vers leur résolution”, indique le rapport.