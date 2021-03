Un chien de garde interne a déclaré que l’ex-secrétaire aux Transports, Elaine Chao, avait abusé de son poste et renvoyé l’affaire en justice

Le bureau de l’inspecteur général du département américain des transports a officiellement enquêté sur l’ancienne secrétaire aux transports Elaine Chao pour violations potentielles des règles d’éthique et abus de son poste – et a finalement renvoyé l’affaire pour des poursuites pénales fin 2020.

L’enquête de l’inspecteur général s’est concentrée, entre autres, sur la façon dont Chao – qui est marié au chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky. – peut avoir aidé la compagnie maritime de sa famille, Foremost Group, qui fait des affaires importantes en Chine, selon un rapport rendu public cette semaine.

Foremost Group est dirigé par son père, James SC Chao, et sa sœur, Angela Chao. Ni Elaine Chao ni McConnell en tant que participation financière de la société, sur la base des informations accessibles au public et des formulaires de divulgation financière.

L’enquête de l’inspecteur général a mis au jour des éléments de preuve «relatifs à d’éventuelles préoccupations éthiques découlant des actes« de Chao et de certains membres de son personnel «sous sa direction», notamment:

Impliquer les membres de la famille et les événements personnels dans son voyage prévu mais annulé en novembre 2017 en Chine;

Fournir un soutien aux affaires publiques et aux médias du département des transports à son père;

Demander aux personnes politiques de contacter le département américain de la Sécurité intérieure au sujet d’une demande de permis de travail d’un étudiant étranger qui a reçu le soutien philanthropique de la famille Chao et a interviewé le père de Chao dans le but de partager «son histoire avec les milléniaux chinois»;

Consacrer les ressources du département et le temps du personnel à des tâches pour Chao «qui semblent être de nature personnelle».

Concernant la visite avortée en Chine, le rapport de l’inspecteur général indique, entre autres, que le personnel du département des transports « a organisé un soutien logistique » pour les membres de la famille de Chao qui devaient la rejoindre pour le voyage. Le rapport indique également que certains événements de l’itinéraire préliminaire semblent liés à la compagnie maritime de sa famille ou à une fondation de la famille Chao.

En ce qui concerne le soutien médiatique fourni au père de Chao, le rapport de l’inspecteur général indiquait qu’il incluait des cas dans lesquels le personnel du département « avait été chargé d’aider à promouvoir » sa biographie.

Le bureau de l’inspecteur général a déterminé à la fin de 2019 qu’une enquête formelle était justifiée concernant le possible abus de Chao de son poste dans l’administration de l’ancien président Donald Trump, selon une lettre que l’inspecteur général adjoint Mitch Behm a envoyée cette semaine au président de la Chambre des représentants des États-Unis. Comité des transports et des infrastructures.

Les conclusions de l’enquête qui a suivi ont été envoyées au bureau du procureur américain du district de Columbia et à la section d’intégrité publique du département américain de la Justice en décembre 2020, mais les deux agences ont refusé de poursuivre l’affaire, selon Behm.

Le bureau du procureur américain a déclaré qu’il « peut y avoir des problèmes éthiques et / ou administratifs à résoudre, mais il n’y a pas de prédiction d’ouvrir une enquête criminelle », indique le rapport.

Le bureau de l’inspecteur général a offert à Chao l’occasion de se prononcer sur les questions d’éthique sur lesquelles il enquêtait, mais on lui a dit qu’elle n’avait rien à ajouter à part un mémorandum précédent qui disait: « Peu importe le succès qu’elle a obtenu dans sa propre carrière, Secrétaire Chao, comme beaucoup d’Américains d’origine asiatique, n’a jamais oublié ses racines d’immigrante d’origine asiatique et l’appréciation qu’elle ressent pour ses parents, qui ont travaillé si dur et se sont tant sacrifiés … «

La note a également souligné que faire preuve de respect pour ses parents est une valeur importante dans les communautés asiatiques et a déclaré que Chao « valorise sa réputation et fait progresser les intérêts du Département en renforçant son efficacité … en tant que représentante du gouvernement fédéral auprès des communautés culturelles asiatiques ». en exprimant publiquement une piété filiale et en «profitant d’occasions raisonnables d’inclure son père dans les cérémonies».

Elle a été nommée secrétaire aux transports début janvier, peu de temps avant la fin de son mandat, à la suite de la violente émeute pro-Trump au Capitole des États-Unis le 6 janvier, qu’elle a qualifiée d ‘ »événement entièrement évitable » dans une déclaration: « Comme je suis sûr que c’est le cas pour beaucoup d’entre vous, cela m’a profondément troublé d’une manière que je ne peux tout simplement pas mettre de côté. »

Le bureau de l’inspecteur général a déterminé à la fin de 2019 qu’il n’y avait pas de base suffisante pour enquêter officiellement sur les subventions fédérales allouées au Kentucky pendant le mandat de Chao à la tête du département des transports. (L’accès des Kentuckiens à Chao avait été examiné dans le passé.)

