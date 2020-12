Le chien de garde français de la confidentialité des données en ligne a infligé jeudi des amendes de 100 millions d’euros et 35 millions d’euros à Google et Amazon pour avoir prétendument enfreint les règles sur les cookies.

La Commission nationale pour l’informatique et les libertés (CNIL) a déclaré que les deux sociétés de technologie américaines placent automatiquement des cookies – des trackers publicitaires – sur les ordinateurs des utilisateurs sans demander leur consentement.

Il a également été constaté que Google et Amazon ne fournissaient aucune information claire sur sa politique de cookies, comment ils seraient utilisés ou comment les refuser.

Enfin, un « échec partiel du mécanisme » d’opposition « » a également été détecté sur Google avec des cookies toujours actifs même après que les utilisateurs les aient refusés.

La CNIL a fait valoir qu’elle était habilitée à infliger de telles amendes même si le siège européen des deux multinationales est ailleurs: l’Irlande pour Google et le Luxembourg pour Amazon. Cela, a-t-il déclaré, est dû au fait que le problème concerne les consommateurs résidant en France et que l’utilisation de cookies a été effectuée par l’entité française des deux sociétés.

Amazon a déclaré dans un communiqué qu’il n’était pas d’accord avec la décision de la CNIL.

« La protection de la vie privée de nos clients a toujours été une priorité absolue pour Amazon. Nous mettons continuellement à jour nos pratiques de confidentialité pour nous assurer de répondre aux besoins et attentes en constante évolution des clients et des régulateurs et de nous conformer pleinement à toutes les lois applicables dans chaque pays dans lequel nous opérons. , » Ça disait.

Un porte-parole de Google a déclaré à Euronews: «Nous maintenons notre bilan en matière de fourniture d’informations initiales et de contrôles clairs, d’une solide gouvernance interne des données, d’une infrastructure sécurisée et, surtout, de produits utiles.

«La décision prise aujourd’hui en vertu des lois françaises sur la confidentialité en ligne ignore ces efforts et ne tient pas compte du fait que les règles et les orientations réglementaires françaises sont incertaines et en constante évolution.

« Nous continuerons à dialoguer avec la CNIL tout en apportant des améliorations continues pour mieux comprendre ses préoccupations. »