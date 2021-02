Deux filles âgées de deux et trois ans ont été transportées d’urgence à l’hôpital de Birmingham après avoir été mutilées par un chien de garde évadé lors d’une attaque de rue choquante.

Les deux filles ont toutes deux été blessées lors de l’attaque dans le quartier de Saltley de la ville, dont une traînée dans la gueule du chien « comme une poupée de chiffon ».

Il est entendu qu’un chien de garde s’est échappé des locaux commerciaux voisins avant d’attaquer les deux filles. On ne pense pas qu’ils sont dans un état potentiellement mortel.

Des images partagées sur Facebook montrent le chien attaquant les filles et une femme.

Des agents de la police des West Midlands ont été appelés à signaler une attaque de chien à St Saviour’s Road, à Birmingham, juste après 12h30 lundi.

L’enfant de trois ans avait des blessures à la main et à la jambe après avoir été mordu et l’enfant de deux ans avait des égratignures et une blessure à la jambe.

Dans les images choquantes, des cris perçants ont retenti alors que la femme tentait de combattre le chien.

Un conducteur qui passait s’est arrêté sur les lieux et d’autres personnes sont sorties de chez elles pour aider.

Un homme d’une voiture a tenté d’éloigner l’enfant du chien et les filles ont finalement été placées dans la voiture de l’homme pour leur sécurité.

Un porte-parole du service d’ambulance des West Midlands a déclaré que les deux enfants avaient été traités sur les lieux avant d’être emmenés à l’hôpital pour enfants de Birmingham.

Il a ajouté: « Nous avons eu plusieurs appels rapportant une attaque de chien sur deux jeunes filles sur St Saviors Road dans le quartier Saltley de Birmingham vers 12 h 35 ce midi.

«Une ambulance a été immédiatement envoyée sur les lieux. À l’arrivée, l’équipage a retrouvé les deux filles, dont une gravement blessée.

« Ils ont tous deux été évalués et traités sur les lieux avant d’être emmenés aux lumières bleues à l’hôpital pour enfants de Birmingham où les médecins attendaient leur arrivée.

«Leur état ne met pas leur vie en danger.

La police a déclaré que l’animal avait été saisi.