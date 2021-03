Un chien de garde dort paisiblement grâce à un exercice d’entraînement au vol et laisse Internet en deux

Il est presque indéniable que les chiens sont des compagnons mignons et confortables et même des amis pour les humains. Mais un grand nombre de personnes attrapent des chiens pour des raisons de sécurité plutôt que d’avoir simplement un ami câlin. Des chiens d’élevage pour chasser les prédateurs aux forces de sécurité qui emploient des chiens pour abattre les assaillants – leur ascendance loup en fait un protecteur presque parfait. Il existe de nombreuses histoires en ligne mettant en vedette des chiens sauvant des gens des agresseurs de rue ou protégeant une maison des cambrioleurs. Cependant, un Husky sibérien en Thaïlande n’est pas si ambitieux et choisit le sommeil et le calme plutôt que l’agression et le devoir actif.

Dans une vidéo devenue virale sur Facebook, on peut voir un chien endormi pendant tout un «vol». Le vol à main armée était un faux, une partie du programme du chien qui sera bientôt employé comme mesure de sécurité à la bijouterie. Mais cela ne s’est pas déroulé exactement comme prévu.

Le propriétaire du magasin, Worawut Lomwanawong, a entraîné son chien Lucky pour les situations défavorables. Il avait espéré que lorsque les «hommes armés» arriveraient dans le magasin, le menaceraient, se livreraient à la violence, etc., Lucky passerait à l’action et affronterait les assaillants. L’homme «armé» est entré dans l’histoire avec une réplique d’arme de poing automatique et l’a pointée vers Lomwanawong. L’ensemble de la procédure a été capturé dans la caméra de vidéosurveillance du magasin à Chiang Ma le 16 février.

Lomwanawong a jeté un coup d’œil à Lucky plusieurs fois, lui a même chuchoté afin de réveiller le chiot paisible. Pendant ce temps, l’homme a continué à «menacer» le propriétaire du magasin et a créé une agitation. Le chien, toujours perdu au pays des merveilles de rêve, ne prêta aucune attention pendant que le «voleur» s’enfuyait avec un sac d’argent.

Il mentionné que son chien a probablement «des priorités différentes».

Mais ne t’inquiète pas. Le chien, dressé pour des situations comme celle-ci et y échouant, n’a reçu aucune punition. Lomwanawong maintient qu’il aime toujours Lucky autant qu’avant. «’Je l’ai appelé Lucky parce qu’il me porte chance. C’est peut-être son but, rendre tout le monde autour de lui heureux et non garder les magasins », a-t-il déclaré.