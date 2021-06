Un chien de garde des vaccins «surveille de près» 4 000 femmes signalant des problèmes de période après avoir reçu leur vaccin

LE chien de garde des vaccins « surveille de près » 4 000 femmes qui ont signalé des problèmes de règles après avoir reçu leur vaccin Covid.

Un changement dans le cycle menstruel n’est pas inclus dans la liste des effets secondaires potentiels, mais des milliers de rapports ont été faits – en particulier chez les personnes âgées de 30 à 49 ans.

L’Agence de réglementation du médicament et des produits de santé surveille 4 00 femmes qui ont signalé des problèmes de règles après la vaccination Crédit : AFP

La plupart de ces femmes ont signalé des « saignements plus abondants que d’habitude » Crédit : Getty – Contributeur

Les chiffres officiels, obtenus par le Sunday Times, montrent que 2 734 rapports de problèmes de règles liés au vaccin AstraZeneca ont été transmis à l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) jusqu’au 17 mai.

1 158 autres étaient liés au vaccin Pfizer et 66 étaient liés à des personnes qui avaient reçu le vaccin Moderna.

Mais les problèmes – principalement des saignements « plus abondants que d’habitude » – auraient affecté beaucoup plus de femmes qui n’ont pas signalé leur expérience.

L’effet secondaire potentiel n’a pas semblé être signalé lors des essais cliniques sur des milliers de personnes.

Mais une fois qu’un médicament – dans ce cas un vaccin – est administré à des millions de personnes dans le monde, davantage d’effets secondaires peuvent devenir apparents.

Les experts ont assuré aux femmes qu’il n’y avait pas de « risque accru » de problèmes menstruels après le jab, il n’y avait donc aucune raison d’ajouter à la liste des effets secondaires possibles, a déclaré la MHRA.

Mais le corps a inclus les troubles menstruels dans son rapport hebdomadaire sur les effets indésirables.

Victoria Male, immunologiste de la reproduction à l’Imperial College de Londres, a déclaré: « Il est tout à fait vrai que tout le monde ne signalera pas à Yellow Card les changements menstruels qu’ils ont remarqués. [the MHRA’s scheme for people to report suspected side effects] simplement parce que tout le monde ne sait pas qu’il existe et qu’ils peuvent déposer un rapport. »

Elle a affirmé que « beaucoup de gens m’ont contacté pour me parler des changements de leurs règles après la vaccination » – mais aucun lien clair n’a été établi.

« Le genre de choses dont ils me parlent, principalement des périodes plus lourdes ou plus tardives que d’habitude, sont très similaires aux rapports que nous voyons dans Yellow Card », a-t-elle ajouté.

Katie Khan, 39 ans, de Londres, a déclaré que son cycle menstruel était devenu irrégulier après sa première dose du vaccin AstraZeneca.

« Cela a duré plus d’une semaine et était beaucoup, beaucoup plus lourd, comme des inondations menstruelles, et beaucoup plus douloureux – pas le cycle que je connais », a-t-elle déclaré.

Après avoir examiné les rapports, Sarah Branch, directrice de la vigilance et de la gestion des risques des médicaments de la MHRA, a déclaré que les preuves « ne suggèrent pas un risque accru, après la vaccination, avec les trois vaccins Covid-19 du Royaume-Uni ».

Elle a ajouté : « Le nombre de rapports est faible par rapport au nombre de femmes qui ont été vaccinées à ce jour et au taux de fond de troubles menstruels en général.

« Nous continuons de surveiller de près ces rapports pour détecter des signaux potentiels. »

Les médecins du Collège royal des obstétriciens et gynécologues ont exhorté les femmes qui remarquent un « saignement inhabituel » à contacter leur médecin.

Mais ils ont ajouté que de tels effets secondaires « ne devraient pas dissuader les femmes de se faire vacciner lorsqu’elles sont appelées ».

Une personne sur 10 ressentira des effets secondaires après avoir reçu le jab, le plus souvent une sensibilité et une douleur au site d’injection, des maux de tête, de la fatigue, des douleurs articulaires et musculaires, de la fièvre, des frissons et des nausées.