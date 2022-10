Un chien de garde des dépenses publiques enquêtera sur le «festival du Brexit» de 120 millions de livres sterling

Le soi-disant «festival du Brexit» du gouvernement sera sondé au milieu des craintes que 120 millions de livres sterling de l’argent des contribuables aient été «gaspillés» sur un projet qui a rapporté «si peu en retour».

Les députés d’une commission parlementaire interpartis ont approché le National Audit Office (NAO) pour lui demander d’examiner comment le projet a été géré et si les pressions politiques l’ont maintenu.

Le comité du numérique, de la culture, des médias et du sport (DCMS) avait constaté que le nombre de visiteurs de l’événement – ​​appelé «Unboxed: Creativity in the UK» – n’était que de 0,36% des objectifs initiaux.

Puis, le mois dernier, le comité a demandé au NAO d’« aider à faire la lumière » sur « l’utilisation irresponsable de l’argent public ».

Les organisateurs du festival avaient un « objectif étendu » initial de 66 millions de visiteurs, presque autant que les 69 millions d’habitants du Royaume-Uni. Mais seulement 238 000 personnes ont visité le festival, La maison magazine a rapporté en août.

L’installation d’art de la plate-forme pétrolière “See Monster” fait partie du festival (Ben Birchall/PA)

Le député conservateur Julian Knight, président du comité DCMS, a déclaré: «Qu’une telle somme exorbitante d’argent public ait été dépensée pour une soi-disant célébration de la créativité qui a à peine échoué à s’enregistrer dans la conscience publique soulève de sérieux drapeaux rouges sur la façon dont le projet a été géré de la conception à la livraison.

“L’enquête du NAO apportera un examen approfondi et bienvenu et aidera à comprendre comment tant d’argent des contribuables pourrait être gaspillé pour si peu de retour.”

M. Knight a déclaré que la conception et l’exécution du festival “ont été un vrai gâchis”, ajoutant: “Le nombre dérisoire attiré par le festival – malgré un investissement aussi important – met en évidence à quel point l’ensemble du projet a été un gaspillage d’argent excessif.”

En réponse, le contrôleur et vérificateur général du NAO, Gareth Davies, a proposé un “rapport court et ciblé sur Unboxed qui pourrait servir de base à de futures questions lors d’une session de comité avec le DCMS”.

Il a déclaré que l’enquête pourrait être achevée et son rapport publié d’ici la fin de cette année avec la portée et le calendrier exact qui n’ont pas encore été annoncés.

L’abbaye de Paisley en Écosse illuminée dans le cadre des expositions du festival (Andy Buchanan/AFP via Getty Images)

En réponse aux critiques, les organisateurs ont déclaré que les chiffres “déforment l’engagement du public” et reflètent la fréquentation de seulement huit des 107 lieux physiques du programme de l’événement.

Selon le rapport très critique du comité publié en mars, les organisateurs ont rejeté sa caractérisation de festival du Brexit et ont préféré le promouvoir comme une célébration des arts et de la culture britanniques.

En 2018, le projet a été annoncé par Theresa May et il était connu sous le nom de «Festival UK * 2022». Il était prévu qu’il s’agisse d’un festival national de créativité après le départ du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Le député conservateur Jacob Rees-Mogg, qui était alors ministre des opportunités du Brexit, l’avait surnommé le “Festival du Brexit”. L’événement – ​​qui s’est déroulé de mars à octobre – a été rebaptisé festival “Unboxed” lorsque Boris Johnson était Premier ministre.

Un porte-parole du DCMS a déclaré : « Nous ne sommes pas d’accord avec le point de vue du comité restreint.

«Unboxed a contribué à ouvrir l’accès aux arts et à la culture à travers le pays avec un programme inclusif et révolutionnaire d’événements en direct et numériques, conçu pour rassembler les gens et livré en partenariat avec les nations décentralisées du Royaume-Uni.

“Plus de quatre millions de personnes se sont engagées dans la programmation Unboxed jusqu’à présent et ces chiffres devraient encore augmenter.”