Un chien de garde de l’éthique a critiqué Stacey Abrams. Son patron l’a rétracté.

M. Holman n’était pas d’accord avec la nouvelle position.

“Ce n’est pas une citation rétractée”, a déclaré M. Holman au New York Times. « Il y avait un désaccord entre Public Citizen et moi-même. Je maintiens ma citation.

Le différend interne et le procès pour droit de vote découlent d’une élection tendue et âprement disputée. En 2018, Mme Abrams a perdu une campagne serrée pour le poste de gouverneur face à Brian Kemp et a refusé de céder. Elle a déclaré que «la démocratie a échoué en Géorgie» et a insisté sur le fait qu’il ne s’agissait pas «d’élections libres et équitables» et a seulement reconnu que M. Kemp avait enregistré la victoire.

“Ce n’est pas un discours de concession”, a-t-elle dit, “parce que la concession signifie reconnaître qu’une action est juste, vraie ou appropriée.”

Elle a fondé Fair Fight Action pour lutter contre la suppression des électeurs, et l’organisation a intenté une action en justice, affirmant que cela prouverait que les responsables de l’État et M. Kemp avaient bafoué les droits des électeurs. Cette affaire, ont-ils dit, donnerait la parole à des milliers d’électeurs privés de leurs droits et révélerait des obstacles discriminatoires au vote rappelant l’ère Jim Crow.

La déception attendait Mme Abrams et Fair Fight Action. Le juge du tribunal de district des États-Unis, Steve Jones, qui a été nommé par le président Barack Obama, a rejeté de grandes parties du procès avant le début du procès.

Son avis final était impitoyable : « Bien que le système électoral géorgien ne soit pas parfait, les pratiques contestées ne violent ni la Constitution » ni la loi sur le droit de vote, a écrit le juge Jones dans un avis de 288 pages.

Les lois électorales géorgiennes ne sont pas “irréprochables”, a-t-il écrit, mais “le fardeau pour les électeurs est relativement faible”, et Fair Fight Action n’a pas fourni “de preuves directes d’un électeur qui n’a pas pu voter, a connu des temps d’attente plus longs, était confus à propos de statut d’inscription sur les listes électorales.