Un chien de garde de la publicité interdit les publicités pour les voitures électriques Hyundai et Toyota

Le chien de garde de la publicité britannique a interdit les campagnes de Toyota et Hyundai pour exagérer la vitesse à laquelle les voitures électriques peuvent être chargées et tromper les consommateurs sur la disponibilité de points de recharge rapide au Royaume-Uni et en Irlande.

Le constructeur automobile japonais Toyota a lancé une campagne de marketing sur son site Web pour son modèle bZ4X avec le texte «rendre l’électricité facile». Le site a affirmé que le véhicule pouvait être rechargé à 80 % en 30 minutes environ à l’aide d’un système de recharge rapide de 150 kW.

Toyota a déclaré que les conducteurs pouvaient « trouver facilement des points de recharge rapide dans un certain nombre de lieux publics », en particulier dans les zones où « les conducteurs étaient les plus susceptibles d’en avoir besoin », comme les principaux points de déplacement sur les autoroutes et les grandes artères.

Hyundai a lancé une campagne similaire – en utilisant son propre site Web, un panneau d’affichage numérique sur Piccadilly Square à Londres et un film YouTube mettant en vedette des footballeurs du club de Premier League Chelsea, que le constructeur automobile sud-coréen parraine – faisant la promotion de sa voiture électrique modèle Ioniq 5.

La campagne affirmait que le véhicule pouvait être rechargé de 10 % à 80 % en 18 minutes à l’aide d’un chargeur de 350 kW.

Une image de la brochure de Hyundai qui a provoqué une décision de la Advertising Standards Authority. Photographie : ASA/PA

La Advertising Standards Authority a reçu des plaintes contestant si les temps de charge, que les deux sociétés ont admis avoir été atteints dans des conditions d’usine parfaites, étaient réalisables dans le monde réel.

Les affirmations concernant la disponibilité de points de recharge rapide à travers le Royaume-Uni, qui affecteraient la probabilité que les consommateurs atteignent le temps de recharge annoncé, ont également été contestées.

Toyota a déclaré qu’au moment où il a lancé la campagne publicitaire, Zap Map, qui montre où se trouvent les points de charge, n’a pas montré les emplacements précis des chargeurs rapides de 150 kW, mais a montré qu’il y avait globalement 419 points de charge sur 134 emplacements à travers le Royaume-Uni. Cependant, il n’y en avait que sept en Écosse, deux au Pays de Galles et aucun en Irlande du Nord.

De même, le site Web Charge myHyundai a montré qu’il y avait 37 points de recharge ultra-rapides de 350 kW en Grande-Bretagne, six en République d’Irlande, des «nombres limités» au Pays de Galles et en Écosse et aucun en Irlande du Nord.

La voiture électrique bZ4X de Toyota. Photographie: Nathan Leach-Profer / AP

Les entreprises ont déclaré que leurs affirmations n’étaient pas trompeuses car il était peu probable que les conducteurs aient besoin de bornes de recharge rapide sur des trajets plus courts, ce qui signifie qu’ils pourraient utiliser les bornes de recharge plus lentes plus largement disponibles, de nombreuses personnes utilisant des bornes installées à la maison.

Cependant, l’ASA a déclaré que les fabricants avaient donné l’impression qu’il était « relativement simple » d’accéder à des points de recharge rapide à travers le Royaume-Uni.

Le chien de garde a également constaté que de nombreux facteurs affectaient les temps de charge dans le monde réel, notamment l’âge et l’état d’une batterie, la température ambiante et la température de la batterie, qui étaient tous contrôlés par les fabricants dans les tests utilisés pour faire les réclamations.

« Si l’une de ces conditions n’était pas optimale, les temps de charge prendraient probablement plus de temps », a déclaré l’ASA.

Les constructeurs automobiles ont déclaré qu’il était essentiel qu’ils soient autorisés à promouvoir les temps de charge potentiels des véhicules électriques auprès des consommateurs afin de surmonter les obstacles à l’adoption par les consommateurs, tels que l’autonomie et l’anxiété de charge, et le manque de sensibilisation au déploiement de l’infrastructure de charge.

Cependant, l’ASA a interdit les campagnes publicitaires, la première interdiction qu’elle a lancée contre les allégations publicitaires de voitures électriques, et a dit à Toyota et Hyundai de ne pas induire les consommateurs en erreur sur les temps de charge de la batterie à l’avenir.

« Nous avons conclu que, parce que les publicités omettaient des informations importantes sur les facteurs susceptibles d’affecter de manière significative le temps de charge annoncé et les limitations relatives à la disponibilité … les allégations n’avaient pas été étayées et étaient trompeuses », a déclaré l’ASA.