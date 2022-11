Un chien de garde de la police innocente un agent de la GRC de la Colombie-Britannique dans la mort par balle d’un Autochtone

Un agent de la GRC de la Colombie-Britannique qui a tiré et tué un Autochtone alors qu’il répondait à un appel à l’aide près de Tofino l’année dernière ne sera pas inculpé, selon le chien de garde de la police chargé d’examiner l’incident.

Dans un bulletin du 16 novembre 2022, le Bureau des enquêtes indépendantes (IIO) de la Colombie-Britannique a déclaré que son enquête sur la mort de Julian Jones, 28 ans, de la Première nation Tla-o-qui-aht n’avait trouvé « aucun motif raisonnable de croire qu’un agent a commis une offence.” L’affaire ne sera pas renvoyée au procureur de la Couronne pour examen et est maintenant close.

“Comme une question liée à l’incident est actuellement devant les tribunaux, l’IIO n’est pas en mesure de fournir plus de détails concernant l’incident ou la justification de cette décision pour le moment. Je regrette que la frustration que ce manque d’informations causera soit nécessaire pour assurer un procès équitable », a déclaré le directeur civil en chef (CCD) Ronald J. MacDonald dans le bulletin.

“Cependant, j’estime qu’il est nécessaire d’informer le public, et en particulier la famille du défunt et les autres parties impliquées, que cette enquête s’est terminée dans les meilleurs délais.

Selon un dossier publié par la GRC de la Colombie-Britannique le 28 février 2021, vers 21 h 30 le 27 février 2021, deux agents de la GRC de Tofino se sont rendus dans une résidence à Opitsaht sur l’île Meares en réponse à un appel concernant une femme. en détresse. Quand ils sont arrivés, une interaction a eu lieu. Un homme a été abattu et un autre placé en garde à vue.

“Une fois le processus judiciaire terminé, mon équipe d’enquêteurs et moi-même veillerons à être disponibles pour rencontrer la famille de la personne concernée et les membres de la communauté afin d’examiner l’enquête et de répondre aux questions”, a déclaré MacDonald.

L’affaire a marqué la première fois dans l’histoire qu’un contrôleur civil autochtone a été nommé pour examiner le rapport du chien de garde de la police de la Colombie-Britannique.

“Je n’ai aucune recommandation quant à l’intégrité de l’enquête (impliquant la mort par balle de Jones) ; l’enquête a été menée avec une excellente procédure. Je ne vois pas qu’il faille parler à quelqu’un d’autre pour compléter ce dossier. Les entretiens et les témoignages recueillis étaient complets. Je suis satisfait de la façon dont l’IIO a mené l’enquête », a déclaré Thomas George, membre de la Première nation Tla-o-qui-aht, dans un bulletin de l’IIO du 2 août.

Le rapport complet de George sera publié une fois les procédures judiciaires en cours terminées plus tard en 2023, selon Macdonald.

Pendant ce temps, le Nuu-chah-nulth Tribal Council (NTC) de la région dit que les membres sont « désabusés et frustrés » qu’une fois de plus, un policier ait tué un membre des Premières Nations sans conséquences.

La mort de Jones est survenue moins de deux ans après la mort par balle très médiatisée de la mère Tla-o-qui-aht Chantal Moore au Nouveau-Brunswick lors d’un contrôle de bien-être par la police. L’agent Jeremy Son, l’agent de police du Nouveau-Brunswick qui a tiré et tué Moore, a été innocenté de tout acte répréhensible et a pu reprendre ses fonctions d’agent de patrouille.

“Il y a toujours de l’espoir que le système rende justice à une personne tuée par la police, mais la réalité n’est jamais à la hauteur de cet espoir car le système est empilé contre nous”, lit-on dans un communiqué de presse du 16 novembre du NTC.

« Le modèle d’irresponsabilité et d’injustice pour les victimes autochtones de la violence policière, leurs familles et leurs communautés est répréhensible. Cela souligne le fait que la surveillance des services de police est brisée. Cela soulève la question suivante : comment pouvons-nous compter sur les organes de surveillance coloniaux, y compris l’IIO, pour tenir la police responsable alors qu’elle continue à faire exactement le contraire ? » a déclaré la présidente du NTC, Judith Sayers, dans un communiqué de presse du 21 novembre.

« Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et regarder davantage de nos concitoyens se faire tirer dessus par la police. Les changements doivent se produire maintenant ! Comment vous sentiriez-vous si l’un des membres de votre famille était abattu par la police et qu’il n’y avait aucune conséquence pour cette fusillade et ce meurtre ? »

Le CNT demande à la GRC et aux autres corps policiers de :

1. Former leurs officiers à désarmer plutôt qu’à tirer librement de la manière dont les officiers le jugent nécessaire.

2. Formation plus efficace sur la désescalade des situations afin qu’aucun tir ne soit nécessaire

3. Que le Bureau d’enquête indépendant soit modifié pour mieux refléter et inclure les Premières Nations dans leur processus.

4. Mettre en place un système alternatif au 911 pour les contrôles de bien-être où les personnes informées des traumatismes répondent plutôt que la police.

5. Des caméras corporelles dans chaque poste de police pour leurs agents.

6. Meilleure communication et protocoles avec les Premières Nations

