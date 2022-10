Un chien de garde de la police enquête sur la mort en détention d’un jeune Autochtone de Williams Lake – Kelowna Capital News

L’Independent Investigations Office (IIO) de la Colombie-Britannique a confirmé qu’il enquêtait sur le décès en détention d’un homme à Williams Lake aux petites heures du matin du samedi 1er octobre.

« Des informations fournies par la GRC indiquent que dans la soirée du 30 septembre 2022, des policiers ont interpellé un homme et une femme sur une mobylette. À ce moment-là, l’homme a été arrêté et emmené au détachement de la GRC et logé dans des cellules vers 0 h 25 le 1er octobre 2022 », a noté l’IIO dans un communiqué de presse publié le lundi 3 octobre.

“Vers 4h50 du matin, l’homme a été retrouvé en détresse médicale. Les services de santé d’urgence ont été appelés mais malgré les mesures de sauvetage, l’homme a ensuite été déclaré décédé.

L’homme décédé en cellule a été identifié par sa famille comme étant Surrance Myers, 21 ans. La famille, les amis et les dirigeants de sa communauté autochtone de Yunesit’in se sont réunis devant le détachement de la GRC le dimanche soir 2 octobre pour chanter et jouer du tambour pour la famille en attendant toute information sur le décès.

Le père de Surrance, Casey Myers, a déclaré qu’il avait été informé de la mort de son fils vers 19 h 15 le samedi 1er octobre. Dimanche soir, Casey ne savait toujours pas pourquoi son fils était en détention ni quels événements se sont produits avant sa mort.

Lundi, une bougie et une fleur sont restées devant le détachement de Williams Lake où environ 100 personnes en deuil se sont rassemblées pour la veillée de la nuit précédente. Un peu plus loin dans la rue, une enseigne en carton est fixée à un lampadaire sur laquelle défile un message informant les automobilistes qui passent que quelqu’un est mort dans les cellules.

Myers a grandi à Yunesit’in et à Williams Lake, après avoir joué au hockey à Williams Lake quand il était plus jeune et avoir obtenu son diplôme d’études secondaires à Lakecity.

L’IIO, l’organisme indépendant de surveillance civile de la police en Colombie-Britannique, a ouvert une enquête pour déterminer le rôle, le cas échéant, que la police a pu jouer dans le décès.

L’IIO demande à toute personne disposant d’informations pertinentes sur l’incident de contacter la ligne d’assistance sans frais au 1-855-446-8477 ou via le formulaire de contact sur le site Web iiobc.ca.

