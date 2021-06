Un chien de garde censé examiner l’accord commercial avec l’Australie n’existera toujours pas lorsque l’accord sera signé

Un chien de garde conçu pour garantir que l’accord commercial avec l’Australie ne sape pas les règles britanniques en matière d’alimentation et de bien-être animal ne sera mis en place que des mois après sa signature, a-t-il émergé.

Liz Truss, la secrétaire commerciale, est accusée d’avoir rompu un engagement envers les députés et les agriculteurs en repoussant l’examen jusqu’à l’automne – alors qu’on craint qu’il ne soit trop tard pour apporter des changements.

La Commission du commerce et de l’agriculture (TAC) a été concédée par le gouvernement l’année dernière, après des protestations selon lesquelles la précipitation à conclure des accords post-Brexit menace de violer les normes et de nuire aux agriculteurs.

Il devait être mis en place au printemps ou au début de l’été – alors que les pourparlers australiens s’accéléraient – ​​pour examiner l’accord en cours de négociation et évaluer les implications pour les acheteurs, l’agriculture et le climat.

Au lieu de cela, la chasse aux membres n’a même pas encore commencé et L’indépendant a appris le TAC qu’il ne sera autorisé à consulter l’accord qu’après un « gommage juridique », probablement à l’automne.

conseillé Le Royaume-Uni traite avec la Norvège et l’Islande pour assouplir les nouvelles barrières commerciales liées au Brexit La Norvège, l’Islande et le Liechtenstein concluent un accord commercial avec le Royaume-Uni Brexit: le SNP attaque le gouvernement britannique prétendant que l’accord avec l’Australie stimulera l’industrie du whisky écossais

Le retard a « alarmé » Tim Smith, le chef d’une commission temporaire qui a été dissoute en mars, qui a également critiqué un refus d’impliquer les gouvernements écossais, gallois et d’Irlande du Nord dans les pourparlers.

Le chien de garde avait absolument besoin d’examiner « à la fois le mandat et l’exécution des accords commerciaux », a déclaré M. Smith aux députés, afin de conseiller les négociateurs.

« Regarder l’impact d’un accord de libre-échange au moment où il est sur le point d’être ou a été signé n’est pas particulièrement utile », a déclaré l’ancien chef de l’Agence des normes alimentaires.

La critique a été reprise par Neil Parish, le président conservateur du comité de l’environnement des Communes, qui a accusé le gouvernement de « perdre du temps ».

« Le Parlement ne peut pas être inaperçu sur les principes de l’accord, car il sera trop tard pour apporter des amendements une fois que l’accord sera soumis aux Communes », a-t-il déclaré. L’indépendant.

Le National Farmers Union a averti que « le temps presse », ajoutant: « Comme nous sommes si près de finaliser ces accords, il est essentiel que le TAC soit mis en place de toute urgence afin qu’il puisse se préparer à temps pour le travail vital de contrôle ».

Et Emily Thornberry, la secrétaire commerciale fantôme du Labour, a appelé au blocage de l’accord imminent avec l’Australie, jusqu’à ce que le gouvernement change de cap.

L’accord – offrant à Canberra des conditions de tarif zéro et de quota zéro, malgré les craintes des agriculteurs de se ruiner à cause des importations de viande bon marché et de qualité inférieure – devrait être conclu immédiatement après le sommet du G7 du week-end prochain à Cornwall.

« Il ne s’agit plus seulement d’un cas où Liz Truss évite le verdict de la Commission du commerce et de l’agriculture sur l’offre de vente qu’elle a faite à l’Australie », a déclaré Mme Thornberry. L’indépendant.

«Elle subvertit activement le rôle statutaire que le Parlement a confié à la Commission pour éclairer l’examen de ces accords commerciaux. C’est une violation inacceptable des engagements pris.

La colère a été alimentée par l’incapacité de Mme Truss à répondre au rapport de mars de la Commission temporaire, avec 22 recommandations sur tout, du bien-être des animaux et des normes du travail à la crise climatique et à l’étiquetage des aliments.

M. Parish a demandé à Mme Truss d’expliquer le retard, ajoutant: « Il est essentiel que nous obtenions une réponse du gouvernement concernant le rapport du TAC dès que possible. »

Le ministère du Commerce international a refusé de répondre aux critiques, mais il est entendu que le TAC – inscrit dans la loi sur l’agriculture – n’a pas besoin de commencer l’examen avant que le texte d’un accord n’ait été convenu, afin de se conformer à la droit.

Lorsqu’elle l’a annoncé, en novembre dernier, Mme Truss a qualifié la Commission de « partie importante de notre vision ».

« Il s’agit de placer l’agriculture britannique au cœur de notre programme commercial et de veiller à ce que les intérêts des agriculteurs et des consommateurs soient promus et avancés », a promis le secrétaire au commerce.