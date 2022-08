Un chien de garde britannique enquête sur l’arrestation par la police du sprinter dos Santos

LONDRES (AP) – Le chien de garde de la police britannique enquête après que des agents armés ont arrêté la voiture du sprinter portugais Ricardo dos Santos à Londres deux ans après qu’un arrêt de la circulation de l’athlète a conduit à des accusations de profilage racial.

La police métropolitaine a déclaré que des agents d’une patrouille de routine avaient arrêté une voiture dans l’ouest de Londres tôt dimanche parce qu’ils pensaient que le conducteur utilisait peut-être un téléphone portable au volant. La force a déclaré que les officiers avaient parlé au chauffeur, qui avait ensuite poursuivi son chemin.

La police a déclaré que le conducteur avait porté plainte et que la police avait renvoyé l’incident au Bureau indépendant pour la conduite de la police, “reconnaissant l’intérêt public”.

Dos Santos, 27 ans, a déclaré mardi qu’il ne se sentait pas en sécurité au volant dans la capitale britannique.

« J’ai récemment changé de voiture. J’ai une voiture familiale juste pour pouvoir me démarquer beaucoup moins, mais je suppose que ce n’est pas la voiture – c’est la personne qui conduit la voiture », a-t-il déclaré à la BBC.

“Et chaque fois que je vois une voiture de police quand je conduis, je pense:” Est-ce que ça va arriver cette fois? Cela arrivera-t-il cette fois ? Quand cela va-t-il se reproduire ?”, a-t-il dit.

En 2020, dos Santos et sa compagne, la coureuse britannique Bianca Williams, ont été arrêtés dans l’ouest de Londres alors qu’ils voyageaient avec leur bébé de 3 mois dans une voiture. Le couple, tous deux noirs, a été menotté et recherché des armes et de la drogue. Rien n’a été trouvé.

La police s’est excusée plus tard et cinq agents font face à des audiences pour faute grave lors de l’interpellation et de la perquisition de 2020.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré en 2020 que l’incident avait mis en évidence la nécessité de remanier la direction de la police métropolitaine, le plus grand service de police britannique.

Le chef de la police de Londres, Cressida Dick, a démissionné en février après que Khan ait publiquement critiqué son leadership à la suite d’une série d’allégations impliquant un comportement raciste et misogyne dans les rangs de son département.

The Associated Press