Le régulateur australien des consommateurs a lancé une procédure contre Facebook et ses filiales via l’application de réseau privé virtuel (VPN) Onavo Protect, alléguant avoir collecté des données sans le consentement des utilisateurs.

La Commission australienne de la concurrence et des consommateurs (ACCC) a déclaré mercredi qu’elle cherchait à imposer une amende non spécifiée à Facebook pour s’être engagée dans «Conduite fausse, trompeuse ou trompeuse.»

Alors que le géant de la technologie fait la promotion d’Onavo Protect en tant qu’outil « Garder les données d’activité personnelles des utilisateurs privées, » l’application s’est avérée faire exactement le contraire, a déclaré le chien de garde. Le logiciel libre à la place « Collecté, agrégé et utilisé des quantités importantes de données d’activité personnelles des utilisateurs pour le bénéfice commercial de Facebook. »

«Grâce à Onavo Protect, Facebook collectait et utilisait les données d’activité personnelles très détaillées et précieuses de milliers de consommateurs australiens à ses propres fins commerciales, ce qui, à notre avis, est totalement contraire à la promesse de protection, de secret et de confidentialité qui était au cœur de la promotion de Facebook. de cette application, « Le directeur de l’ACCC, Rod Sims, a déclaré dans un communiqué.

Le slogan de l’application «Gardez-le secret. Protégez-le.’ est extrêmement trompeur et « Consommateurs australiens privés » de faire un choix éclairé sur l’utilisation ou non de l’application VPN, a ajouté le responsable. L’application a été interrompue par Facebook au début de 2019 à la suite d’une exposition de TechCrunch qui disait que le code du « intimité » outil a été utilisé pour espionner intensivement les adolescents.

Facebook a nié toutes les allégations, insistant sur le fait que c’était « Toujours clair sur les informations que nous collectons et comment elles sont utilisées. »

«Nous examinerons le récent dépôt de l’ACCC et continuerons de défendre notre position en réponse à ce récent dépôt», a déclaré une porte-parole de Facebook, citée par Reuters.

Cette décision est la dernière d’une récente série d’actions entreprises par les gouvernements du monde entier contre les grandes entreprises technologiques. La semaine dernière, la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis a poursuivi Facebook pour une prétendue violation de la législation antitrust. Le procès prétend que l’entreprise a été «Maintenir illégalement son monopole personnel sur les réseaux sociaux» et se livrait à «Un cours de plusieurs années de conduite anticoncurrentielle.»

Alors que l’action des États-Unis peut avoir pour résultat de forcer Facebook à vendre ses actifs, les pays européens ont été plus préoccupés par la mauvaise gestion des données des utilisateurs par les grandes technologies. Mardi, Twitter est devenu la première entreprise à être sanctionnée en vertu du nouveau règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’UE, la Commission irlandaise de protection des données (DPC) lui infligeant une amende de 450000 € (547000 USD). La sanction découle d’un incident de 2019 qui a vu des tweets privés publiés par des utilisateurs d’applications Android exposés au grand public et du fait que Twitter n’a pas fourni de rapport en temps opportun sur la violation.

