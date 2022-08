Un chien de garde américain révèle de sombres détails sur la durée des détentions des migrants

Certains frontaliers illégaux ont été détenus dix fois plus longtemps que les règles ne le permettent, ont déclaré les inspecteurs du DHS

Le plus grand centre de détention de la patrouille frontalière américaine a détenu près de 90 % des personnes qui traversent illégalement les frontières pendant bien plus longtemps – certains jusqu’à dix fois plus longtemps – que ce qui est autorisé par la politique gouvernementale actuelle, a déclaré le Département de la sécurité intérieure dans un rapport publié cette semaine.

Le Bureau de l’inspecteur général (OIG) du DHS a effectué des visites inopinées dans sept installations du district d’El Paso, au Texas, et a constaté que la patrouille frontalière traitait bien les migrants, mais les détenait pendant plus de 72 heures.

Les inspecteurs de l’OIG ont visité sept installations de patrouille frontalière en octobre 2021 – au début de l’exercice budgétaire fédéral – pour vérifier le respect de la norme sur les protocoles de transport, d’escorte, de détention et de recherche (TEDS). Celles-ci exigent que les migrants soient traités et expulsés dans les trois jours suivant leur capture, « si approprié et faisable sur le plan opérationnel ».

Les inspections et l’analyse subséquente “a constaté que la patrouille frontalière a détenu 493 migrants en détention plus longtemps que spécifié dans les normes TEDS, qui limitent généralement la détention dans ces installations à 72 heures”, dit le rapport de l’OIG.

“Malgré des périodes de détention prolongées, aucun des établissements que nous avons inspectés n’était surpeuplé”, le rapport a noté, tandis que Border Patrol a pris “mesures cohérentes” fournir “l’accès aux soins médicaux, aux douches, aux vêtements de rechange, aux couvertures et aux nattes, à la nourriture et aux collations.”

Le rapport s’est concentré sur le CPC d’El Paso, une installation construite en 2019 en réponse aux rapports sur les «enfants en cage» critiquant la gestion par l’administration Trump de la migration illégale. Au moment de la visite du BIG, 569 migrants étaient détenus dans l’établissement, dont 493, soit 87 %, y étaient depuis plus de 72 heures. Parmi ceux-ci, 23 avaient été détenus pendant 30 jours ou plus – dix fois la limite TEDS.

Les inspecteurs ont également trouvé « Mise en œuvre incohérente des normes relatives à la séparation des mineurs des adultes ou des tuteurs légaux non apparentés et à la fourniture d’interprétation aux personnes détenues.

L’une des raisons pour lesquelles tant de personnes ont été détenues au-delà de la limite de trois jours était que l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) n’avait pas assez de pilotes, forçant l’annulation de trois vols d’expulsion prévus vers l’Équateur entre le 19 octobre et le 29 octobre, a noté l’OIG. . Les migrants qui devaient être expulsés ont plutôt été avisés de comparaître devant un tribunal de l’immigration et libérés aux États-Unis.

La douane et la patrouille frontalière ont enregistré plus de deux millions “rencontres” à la frontière sud des États-Unis entre octobre 2021 et juin 2022. Étant donné que certaines des rencontres sont des doublons – des migrants qui ont été renvoyés mais tentent de traverser à nouveau – le rapport de l’OIG répertorie le nombre réel d’individus qui ont franchi illégalement la frontière au cours de cette période comme 1 634, dont 104 en juin. Le nombre total pour l’exercice 2021 était de 1 659 206.

Le nombre de passages illégaux à la frontière américano-mexicaine a augmenté après l’investiture de Joe Biden en janvier 2020, le nouveau président promettant de réformer le processus d’immigration et d’asile pour qu’il soit plus “humain” et “équitable.” Lundi, l’administration Biden a mis fin à la politique de son prédécesseur consistant à envoyer des demandeurs d’asile attendre au Mexique, rendant ainsi plus de 5 000 migrants éligibles pour entrer aux États-Unis et rester jusqu’à ce que leurs demandes soient jugées – un processus qui peut prendre plusieurs années.