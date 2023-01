Un chien de garde accuse l’armée de l’air syrienne d’une attaque meurtrière au chlore

“L’utilisation d’armes chimiques à Douma – et ailleurs – est inacceptable et constitue une violation du droit international”, a déclaré le directeur général de l’OIAC, Fernando Arias.

Les responsables syriens n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur les conclusions. La Syrie a rejoint l’OIAC en 2013 sous la pression de la communauté internationale après avoir été accusée d’une autre attaque meurtrière à l’arme chimique, mais ne reconnaît pas l’autorité de l’équipe d’enquête et a nié à plusieurs reprises avoir utilisé des armes chimiques.

« Le monde connaît maintenant les faits. Il appartient à la communauté internationale d’agir, à l’OIAC et au-delà », a déclaré Arias, un diplomate espagnol chevronné.

L’équipe de l’OIAC avait précédemment identifié les forces syriennes comme responsables de trois attaques chimiques à Latamneh en mars 2017 et une à Saraqeb en février 2018.

L’organisation a déclaré que les “motifs raisonnables de croire” sont la norme de preuve systématiquement adoptée par les organes internationaux d’établissement des faits et les commissions d’enquête qui enquêtent sur les violations potentielles du droit international.

L’un des cylindres a heurté le toit d’un immeuble résidentiel de trois étages et s’est rompu, “a rapidement libéré du gaz toxique, du chlore, à des concentrations très élevées, qui s’est rapidement dispersé dans le bâtiment, tuant 43 personnes nommées et affectant des dizaines d’autres”, selon le rapport. .

Un deuxième cylindre a éclaté à travers le toit d’un autre immeuble dans un appartement en dessous et ne s’est rompu que partiellement, “affectant légèrement ceux qui sont arrivés les premiers sur les lieux”, ajoute le rapport.

Les enquêteurs ont interrogé des dizaines de témoins et étudié le sang et l’urine des survivants ainsi que des échantillons de sol et de matériaux de construction, selon l’agence de surveillance.