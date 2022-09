Un chien de compagnie transforme une célébrité en vol en tant que pilote, l’équipage ne peut pas arrêter de prendre des selfies avec lui

Comment réagiriez-vous si vous rencontriez un adorable bébé en fourrure lors de votre prochain vol ? Les passagers et l’équipage d’un avion ont été agréablement surpris lorsque ‘Ritchie’, un chien des Pyrénées, est récemment monté à bord du leur. Une vidéo désormais virale qui a dépassé 1 324 727 likes sur la plateforme de médias sociaux Instagram, a montré que le chien heureux était couvert d’affection, de tapotements à la tête et de demandes de selfie de la part de l’équipage enthousiaste. La vidéo a été initialement publiée sur Instagram par le propriétaire de Ritchie avec une légende révélant un retard de vol qui se serait produit en raison de la présence du chien tacheté des Grandes Pyrénées.

Jetez un oeil à l’adorable vidéo ici.

Pour les non-initiés, les chiens des Grandes Pyrénées sont bien connus pour leur nature douce et calme et leur capacité à protéger et à sauvegarder si le besoin s’en fait sentir. Ils gèlent extrêmement bien avec les humains et captent également les signaux sociaux. Un rapide coup d’œil au compte Instagram de Ritchie a prouvé que le chien majestueux est un voyageur passionné et fait régulièrement des randonnées avec ses parents humains dans des lieux pittoresques et des sommets de montagnes.

Dans la vidéo partagée il y a environ cinq jours, Ritchie a été aperçu en train de poser avec les pilotes et l’équipage, sous le regard de ses parents. Cependant, les personnes à bord ne semblaient pas du tout gênées par le retard alors qu’elles attendaient avec joie que Ritchie s’installe. Les internautes ont été terrassés par l’adorable vidéo et les réponses allaient de personnes amusées par la scène à des personnes disant qu’elles ne seraient jamais dérangées par un retard causé par un chien.

Un utilisateur a commenté : « Je serais tellement excité si j’étais sur ce vol. Je trouverais probablement des excuses pour marcher vers l’endroit où le chien est en plein vol », tandis qu’un autre utilisateur a déclaré : « C’est le genre de retard que je pourrais supporter !

Pendant ce temps, en Inde, il n’y a qu’une poignée de compagnies aériennes qui permettent aux animaux domestiques tels que les chats et les chiens de voyager sur des vols. Bien que les trains soient toujours une option, assurez-vous de vérifier les règles exactes que votre choix de voyage exige.

