Un chien de compagnie sauve une famille américaine d’une intoxication au monoxyde de carbone après une fuite de gaz

Lors d’un incident qui met en lumière l’expression « le meilleur ami de l’homme », utilisée pour les chiens, une famille de l’Iowa, aux États-Unis, a été sauvée d’une grave intoxication au monoxyde de carbone, grâce à son chien de compagnie, Roxy. Brad Herbert vit avec sa famille à Ankeny, Iowa. Lundi soir, son chien de compagnie, Roxy, un mélange husky/coonhound, a commencé à s’agiter. En général, Roxy est un chien aux manières douces, mais cette nuit-là était différente, se souvient Brad. « Elle sautait juste de mon lit et sautait dessus », a-t-il déclaré à WOWK-TV. Brad, après n’y avoir prêté aucune attention pendant un certain temps, est devenu prudent et a entendu une alarme se déclencher. Il a sauté de son lit et est allé dans le couloir pour découvrir que ce n’était pas le détecteur de fumée. En fait, son détecteur de monoxyde de carbone émettait un bip, et cela ne se produit que lorsqu’il y a du monoxyde de carbone actif dans la maison. « J’ai attrapé le détecteur et j’ai découvert que s’il bipait quatre fois, il y avait du monoxyde de carbone actif », dit Brad.

Brad, sans perdre une minute, a attrapé son père et son fils et s’est précipité à l’extérieur de la maison, avec Roxy. Il a ensuite informé le 911, qui plus tard, après un examen approfondi, a trouvé la source de monoxyde de carbone. C’était une fuite du foyer électrique et au gaz de Brad, qui libérait le gaz inodore mortel.

Brad, tout en racontant l’incident, se souvient: « Elle peut dire que quelque chose n’allait pas cette nuit-là quand elle m’a réveillé et juste des actions, elle tremblait et craignait vraiment que nous puissions sortir. Je suis vraiment heureux de l’avoir.

L’intoxication au monoxyde de carbone peut être mortelle et peut même entraîner la mort. Cela se produit lorsque le gaz incolore et inodore pénètre dans votre circulation sanguine et commence à remplacer l’oxygène, entraînant des lésions tissulaires. Le gaz peut s’accumuler en concentration dans des endroits mal ventilés et provoquer la mort accidentelle car il est presque impossible de détecter sa présence.

