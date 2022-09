Un chien de compagnie mord un enfant dans l’ascenseur de la société de logement de Ghaziabad, le propriétaire regarde

Les chiens sont les meilleurs amis de l’homme, mais dans le cas d’un jeune enfant de Ghaziabad, dans l’Uttar Pradesh, c’était loin de la réalité. Dans une vidéo partagée sur Twitter, on voit un enfant se faire mordre par un chien tenu en laisse, à l’intérieur d’un ascenseur d’une société de logement. Pour brosser un tableau plus clair – une femme avec un chien en laisse est entrée dans l’ascenseur de la Charms County Society située à Rajnagar Extension alors que le jeune garçon était encore à l’intérieur. Alors que l’enfant essayait d’atteindre les portes de l’ascenseur, avec un sac sur le dos vraisemblablement pour descendre à l’étage supérieur, le chien bondit et le mordit, juste au moment où le garçon passait à côté de lui. La laisse n’a pas aidé car elle n’était pas suffisante pour retenir le chien.

Alors que le garçon a immédiatement réagi avec douleur et a commencé à sauter sur un pied, la femme n’a pas réagi. Jetez un oeil à cette vidéo bizarre.

Dans le même rapport partagé par la publication, il a déclaré que la police locale avait enregistré une affaire sur la plainte des parents. La vidéo Twitter devient virale avec plus de 1024 likes et 18,3k vues. Les internautes ont exprimé leur mécontentement face au comportement de la propriétaire du chien, tandis que beaucoup ont souligné qu’elle devrait être tenue pour responsable. Un commentaire disait: “La femme devrait être condamnée à une amende et une plainte devrait être déposée contre elle.”

Alors que de nombreuses races de chiens sont connues pour être féroces ou de nature plus douce, la recherche suggère que la façon dont les chiens sont soignés peut être la raison pour laquelle ils mordent ou se comportent de manière agressive. Une étude récente a déclaré que presque tous les chiens ont le potentiel de mordre – la différence réside dans la mesure dans laquelle nous aidons les chiens à s’adapter aux humains, à prendre soin d’eux régulièrement et à fournir un comportement basé sur la récompense.

