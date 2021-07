Le coffre-fort des médias sociaux est un trésor de contenu viral qui peut vous remonter le moral même les jours difficiles. Et notre préféré absolu parmi ces contenus viraux en ligne sont des vidéos d’animaux qui ont l’air adorable tout en faisant leurs pitreries mignonnes. Le dernier ajout à cette liste est une vidéo virale d’un chien essayant de suivre les pas de son propriétaire, alors qu’elle livre un spectacle de danse classique. Et nous devons dire que le chien fait un travail décent ici !. La vidéo commence avec cette fille vêtue d’un costume blanc et rouge jouant sur un numéro classique. Derrière elle se trouve un chien qui se dresse sur ses deux pattes en essayant de copier les pas de la femme. Bien qu’il soit attaché à un poteau en bois, le chien saute et se déplace dans le but d’imiter la danse. Le clip se termine avec la fille qui s’approche du chien et le serre dans ses bras.

Regardez la vidéo ici:

Depuis qu’elle a été partagée sur Facebook par un utilisateur nommé Sreejith Trikkara, la vidéo a enregistré plus de 3,89 lakh de vues et 5,7 mille likes. La section des commentaires du message a été inondée de réactions d’utilisateurs louant la danse mignonne du chien. Pendant ce temps, certains des utilisateurs ont également demandé à la femme de ne pas le garder attaché et de le laisser suivre ses pas librement.

Quelle est votre réaction à cette vidéo ?

Cependant, ce n’est pas la première fois que les talents de danseur d’un chien attirent l’attention des gens en ligne. Alors que nous rencontrons souvent des vidéos de chiens montrant certains de leurs mouvements, cette vidéo d’un chien s’enregistrant en dansant a attiré une attention particulière en ligne. Le clip qui a été initialement partagé sur TikTok a ensuite été repartagé sur Instagram par @my_aussie_gal.

Les adorables bouffonneries de ce doggo ont été reçues avec une réponse écrasante de la part des internautes et il a jusqu’à présent obtenu plus de 26 lakh likes.

