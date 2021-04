Une femme de 30 ans n’a pas pu comprendre ce qui s’était passé en quelques secondes lorsque son chien a mordu la jambe d’un homme qui avait attaqué la dame dans la nuit du 12 avril alors qu’elle était en promenade. Amy Edmonson est allée se promener à Southend-on-Sea avec son chien Star, un bull terrier du Staffordshire croisé Jack Russell croisé Pitbull, quand elle a été approchée par un homme lui demandant son chemin. Mais alors qu’Amy se retourna pour lui indiquer les directions, l’homme sauta par derrière, la plaquant au sol et tenant un couteau contre sa gorge. Cependant, Star se libéra de sa laisse et attaqua l’homme en se mordant la jambe.

Le «petit chien aimant» a refusé de lâcher l’homme. Pour sauver sa vie, l’homme a laissé Amy partir après qu’elle lui ait promis qu’elle rappellerait Star. Le duo s’est précipité vers la maison d’Amy alors qu’ils fuyaient les lieux.

L’incident s’est produit vers 23h30 lundi, juste à l’extérieur de son immeuble lorsque le duo revenait d’une promenade. Un homme s’est approché d’elle et a demandé la direction de Southchurch. Alors qu’Amy se retournait, l’homme lui sauta sur le dos et lui demanda de l’argent. Cependant, Star s’est jeté sur lui et a sauvé son propriétaire.

Star a été traité avec « un grand dîner supplémentaire et beaucoup de câlins supplémentaires ce soir-là », rapporte Courrier quotidien.

Parler à Courrier quotidien, Amy a déclaré qu’elle avait « l’impression d’être pour toujours » être épinglée par l’attaquant, mais ce qu’elle craignait le plus, c’était que son fils de neuf ans se retrouve sans mère. Elle a déclaré au portail médiatique qu’elle était reconnaissante envers Star qui lui avait «sauvé la vie à 100%». Amy a ajouté que Star était «le chien le plus aimant qui lècherait n’importe qui à mort» et que c’était «vraiment hors de son caractère pour elle».

