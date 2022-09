Un chien de compagnie attaque un homme dans l’ascenseur de la Noida Housing Society quelques jours après l’incident de Ghaziabad

Dans la foulée d’un incident choquant où un chien de compagnie a mordu un enfant dans un ascenseur d’une société de logement de Ghaziabad, une autre vidéo virale de ce type a fait surface dans une société de logement de Noida. Le dernier incident s’est produit dans la société Apex Athena du secteur 75 à Noida. Dans la vidéo, on peut voir un garçon tenant un chien en laisse, avec un autre homme à l’intérieur d’un ascenseur. Lorsque la porte s’ouvre et que le garçon est sur le point de sortir, le chien se jette sur l’homme. Il bascule à la renverse et tombe sur le plancher de l’ascenseur, tandis que le garçon traîne le chien.

On ne sait pas si l’homme a été mordu. À la fin de la séquence de vidéosurveillance de 48 secondes, on peut voir l’homme se relever alors que la porte de l’ascenseur se ferme.

https://t.co/Aj0SvN5MpK Une autre attaque à Apex Athen Sector 75, un livreur de médicaments de Max Bliss White House attaqué par un chien@CP_Noida @noidapolice @dgpup La demande est gentiment nécessaire à ce sujet en prenant l’action Suo-moto et en loge FIR

Salutations

Joginder Singh pic.twitter.com/IocymkWUeR – Joginder Singh (@ Joginde05957128) 7 septembre 2022

L’incident de Ghaziabad il y a deux jours avait provoqué l’indignation après que le propriétaire du chien n’ait apparemment pas fait grand-chose alors même que l’enfant, mordu par le chien, sautait sur une jambe de douleur et continuait de s’agripper à la jambe blessée. Suite à l’incident, la femme a été giflée d’une amende de Rs 5 000 par la Ghaziabad Municipal Corporation, a rapporté India Today. Un FIR a été lancé contre elle après que les parents du garçon ont déposé une plainte au poste de police de Nandgram. Alok Dubey, officier du cercle, a déclaré à l’agence de presse ANI qu’une enquête était en cours sur cette affaire.

Plus tard, une autre vidéo a fait surface, où l’on pouvait voir le père de l’enfant aborder la femme alors qu’elle promenait le chien au sous-sol de la société de logement. On pouvait l’entendre affirmer avec colère qu’elle refusait de lui révéler son numéro d’appartement. Il a également allégué que la femme se comportait mal avec lui lorsqu’il a tenté de l’aborder, qu’elle l’a insulté, lui a dit qu’il n’avait pas les « manières de parler à une dame » et lui a demandé pourquoi il « la suivait ».

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici