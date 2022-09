Un chien de compagnie attaque et mord le directeur de livraison de Zomato sur ses parties intimes à Mumbai

Un berger allemand de compagnie est vu en train d’attaquer un livreur de Zomato dans une vidéo virale publiée sur les réseaux sociaux. Dès que le cadre est sorti de l’ascenseur, le chien a mordu sa partie intime.

L’incident a eu lieu le 29 août au Indiabulls Greens Marigold CHS à Panvel, selon les médias. Narendra Periyar, le responsable de la livraison, reçoit actuellement un traitement dans un hôpital privé de Navi Mumbai, ont indiqué des informations.

Les images de la vidéosurveillance de l’ascenseur ont été combinées avec une vidéo de l’homme saignant pour créer la vidéo virale. Dans le clip, on peut voir le responsable de la livraison de Zomato sortir de l’ascenseur, mais il est surpris de voir un gros chien en laisse essayer d’entrer dans l’ascenseur. Alors que le propriétaire éloigne le chien de l’ascenseur, le gars de Zomato recule. Il sort de l’ascenseur, supposant qu’il est en sécurité, mais le chien revient et l’attaque violemment, mordant sa partie intime. ce faisant, même si son propriétaire (qui n’est pas dans le cadre) est vu en train de le retirer. Plus tard, on voit le responsable de la livraison saigner et gémir de douleur.

Voici la vidéo :

Selon un rapport de midi, Periyar a poursuivi en disant qu’avant de pouvoir comprendre ce qui se passait, il a été mordu par le chien et a découvert qu’il était blessé et saignait. Il a déclaré qu’il s’était rendu à l’hôpital privé lundi après que sa douleur ne se soit pas atténuée malgré un traitement initial à l’hôpital de Kamothe. Le propriétaire du chien serait responsable des frais médicaux associés.

Les résidents de l’appartement et des militants de Mumbai sont cités dans le rapport de midi comme disant que lorsque les propriétaires de chiens sont conscients que leurs chiens peuvent être agressifs, il est de leur responsabilité de les museler et de les coller.

Plus tôt ce mois-ci, un garçon a été mordu par un chien de compagnie dans un ascenseur à Ghaziabad, tandis que la propriétaire du chien, une dame, a été vue en train d’ignorer le garçon et de rester inactive.

