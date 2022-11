Un chien de compagnie aide à sauver son propriétaire perdu dans la forêt de Shivamogga après l’échec de toutes les tentatives de recherche

Lors d’un incident émouvant au Karnataka, un chien de compagnie a retrouvé son propriétaire, qui s’était perdu dans la forêt dense du district de Shivamogga alors qu’il tentait de ramasser du bois de chauffage. Selon des informations, l’incident s’est produit lorsque Shekharappa, 55 ans, n’est pas rentré chez lui après être allé dans la forêt chercher du bois de chauffage. Les amis et la famille de Shekharappa dans le taluk Hosanagar de Shivamogga auraient lancé une recherche massive pour lui.

Selon un rapport du Times of India, l’homme de 55 ans part pour la forêt chaque matin à 6 heures du matin pour ramasser du bois de chauffage et rentre chez lui à 10 heures. Dans le cadre de sa routine quotidienne, Shekharappa se rend dans la ville d’Ayanuru pour travailler dans un hôtel après avoir ramassé du bois de chauffage. Lorsqu’il n’est pas rentré à la maison le samedi, sa femme et sa fille ont prévenu leurs voisins.

« Plus de 50 villageois ont commencé à ratisser la zone, mais ils ne l’ont pas trouvé. C’est alors que le chien noir de Shekharappa a rejoint l’opération de recherche. Sur un tronçon dans la forêt, le chien a soudainement détalé hors de vue et a ensuite été retrouvé en train d’aboyer férocement à un endroit éloigné. Les villageois se sont précipités sur les lieux et ont trouvé Shekharappa allongé sous un arbre, inconscient ».

Shekharappa, qui a été retrouvé inconscient, a été immédiatement transporté à l’hôpital de Ripponpet, où il a été soigné et s’est finalement complètement rétabli. Selon des professionnels de la santé, Shekharappa s’est effondré “sous l’arbre à cause de la chaleur et de l’épuisement”, a rapporté TOI.

Après sa convalescence, Shekharappa a promis de s’occuper de Tommy “jusqu’à mon dernier souffle”. Selon le rapport TOI, Tommy, une chienne qui avait été abandonnée, avait trouvé refuge dans la maison de Shekharappa sept ans auparavant. Le chiot a été accueilli par la famille et a reçu le nom de “Tommy”. Shekharappa a été ramené chez lui la nuit après avoir reçu des soins médicaux, et les habitants ont célébré le chien pour sa bravoure.

Auparavant, un chien avait conduit des sauveteurs vers son propriétaire de 53 ans après une chute de 70 pieds lors d’une randonnée aux États-Unis. Saul, un Border Collie noir, faisait de la randonnée avec son propriétaire près de la forêt nationale de Tahoe lorsque le propriétaire est tombé de 70 pieds. L’homme, dont le nom n’a pas été divulgué, a subi une fracture de la hanche et des côtes à la suite de la chute abrupte. Au total, 25 secouristes ont été dépêchés pour aider à la recherche de l’homme. Cependant, c’est le chien qui a conduit l’attelage vers son propriétaire, qui gisait par terre recouvert d’une bâche de camouflage.

