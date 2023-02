Un chien de 30 ans au Portugal a été couronné chien le plus âgé du monde. Il ne mange que de la nourriture humaine.

Un chien de 30 ans a été couronné chien le plus âgé du monde, selon le Guinness World Records.

Il a volé le record à un chien de 23 ans nommé Spike.

Bobi, le chien de 30 ans, n’a jamais été tenu en laisse et a mangé de la nourriture humaine toute sa vie, selon GWR.

Un chien de 30 ans nommé Bobi est officiellement le plus vieux chien vivant au monde.

Bobi, qui est un Rafeiro do Alentejo, un chien de garde de bétail de race pure, a vécu tous ses 30 ans et 271 jours dans le village de Conqueiros dans l’ouest du Portugal, le Guinness World Records, ou GWRa annoncé le 2 février. Il a doublé l’espérance de vie moyenne de sa race de 12 à 14 ans.

Non seulement il est le chien le plus âgé actuellement en vie, mais Bobi est également le chien le plus âgé à avoir jamais vécu, selon CNN. Bobi a battu le précédent record de 29 ans et cinq mois, détenu par un chien de bouvier australien nommé Bluey qui a vécu entre 1910 et 1939.

Bobi n’était jamais censé atteindre son âge avancé. Son propriétaire, Leonel Costa, a déclaré à GWR que ses parents avaient enterré Bobi et sa portée avant qu’ils ne puissent ouvrir les yeux car ils avaient déjà de nombreux chiens dans leur ferme. Bobi a réussi à s’échapper, et Costa et son frère l’ont gardé jusqu’à ce qu’il puisse ouvrir les yeux.

“Nous savions que lorsque le chien ouvrirait les yeux, mes parents ne l’enterreraient plus”, a déclaré Costa.

Costa a déclaré à GWR que la longévité du chien pouvait être attribuée au fait de vivre dans un environnement paisible. Il n’a jamais été enchaîné ou tenu en laisse, et il a été autorisé à se promener librement dans les forêts autour de leur maison.

Il a également toujours mangé la même nourriture que ses propriétaires, mais sans les assaisonnements, a déclaré Costa à GWR.

Bobi passe ses journées à traîner avec quatre chats dans le jardin. Avec une vue affaiblie et des difficultés à marcher, il aime se reposer près de la cheminée et se coucher après les repas, a déclaré Costa à GWR.

Bobi a pris le record du monde à Spike, un Chihuahua de 23 ans qui très brièvement détenait le titre de chien le plus vieux du monde. La propriétaire de Spike, Rita Kimball, a trouvé le chien à l’âge de 10 ans dans le parking d’une épicerie et décidé pour le ramener chez lui.

Spike est maintenant presque aveugle, a une mauvaise audition et passe ses journées à visiter des vaches, des chevaux et des chats dans la ville de Kimball, elle a dit à GWR.