Un chien « curieux » tombe dans la tombe lors des funérailles familiales

Un chien curieux a fait hurler les personnes en deuil lors d’un enterrement en Nouvelle-Zélande après avoir glissé et être tombé dans la tombe fraîchement creusée.

Paul Graham a capturé le moment où son chien Cochise, âgé de 13 ans, s’est retrouvé six pieds sous terre lors des funérailles à Auckland, après que son intérêt pour la procédure ait pris le dessus sur lui.

Dans la vidéo de Graham, on peut voir Cochise aboyer depuis le fond de la tombe tandis que l’éloge funèbre se termine par un « amen » audible entendu de la part des personnes présentes.

Un chien curieux s’est retrouvé dans une tombe familiale lors d’un enterrement. Heureusement, les invités ont pu voir le côté drôle.

u/paulie07/Storyful



Chacun pleure la mort d’un être cher à sa manière.

Le deuil n’est pas non plus une expression de chagrin strictement limitée aux humains. Une étude de 2022 a révélé que les chiens pleurent également la perte d’un être cher.

L’étude, publiée dans la revue Rapports scientifiquesa vu 426 propriétaires d’animaux interrogés sur les changements survenus chez leurs chiens suite au décès d’un autre chien.

Les résultats ont montré que 86 pour cent des personnes interrogées ont déclaré avoir été témoins de changements négatifs et de modifications de comportement pouvant indiquer un deuil.

Ils ont constaté que 67 pour cent des chiens recherchaient davantage l’attention, 57 pour cent jouaient moins, 46 pour cent étaient moins actifs, 35 pour cent dormaient plus et étaient plus craintifs qu’auparavant, 32 pour cent mangeaient moins et 30 pour cent étaient plus enclins à pleurnicher ou à pleurnicher. aboiement.

Le comportement de Cochise n’a cependant pas grand-chose à voir avec le deuil et est plutôt le résultat d’un accident familial. Selon Graham, Cochise était initialement tenu en laisse, mais a été libéré par certains des enfants présents.

Le pauvre toutou a ensuite fini par tomber dans la tombe lors de l’éloge funèbre. Malheureusement, en raison de la nature sombre de l’événement, il a été contraint de rester là-bas pendant plusieurs minutes, aboyant tout le temps, pendant que l’éloge funèbre se terminait.

Une fois l’opération terminée, plusieurs membres de la famille ont travaillé pour déplacer le cercueil et faire sortir Cochise. Malgré le chaos, les pitreries de Cochise ont apporté une légèreté bien nécessaire lors d’une journée par ailleurs difficile.

Sur la vidéo, on entend Guy Yelchich, le fils du défunt, demander aux autres personnes en deuil de « bousculer un peu papa de cette façon » pour qu’il puisse sauter et récupérer Cochise.

Yelchich ajoute : « C’est un signe que papa voulait être enterré sur le terrain », tandis qu’une autre personne en deuil plaisante : « Je ne savais pas que tu y entrerais avant ton père. »

Commentant le chaos et les efforts pour sauver son chien, Graham a déclaré qu’en vérité, l’incident a contribué à rendre les choses un peu plus faciles pour toutes les personnes impliquées.

« Tout le monde a trouvé cela très amusant et cela a vraiment détendu l’ambiance des funérailles », a-t-il déclaré. « Il s’agissait d’un enterrement traditionnel maori tangi, qui durait depuis trois jours à ce moment-là. »

L’incident a été révélé pour la première fois après avoir été publié sur Reddit sous le pseudo u/paulie07. Intitulée « Mon curieux chien est tombé dans la tombe de mon oncle lors de ses funérailles » au moment de la rédaction, la vidéo a reçu plus de 52 000 votes positifs ainsi qu’une multitude de commentaires.

« C’est comme ça que je veux procéder », a écrit un utilisateur. « Je veux que les gens s’amusent à mes funérailles au lieu d’être tristes. » Un autre a commenté : « Une fois que le chien tombe dans la tombe et que quelqu’un doit le chercher, il y a très bien quelqu’un qui fait des blagues. L’humour est la seule option dans une situation comme celle-là. »

Un troisième a accepté : « J’ai organisé de nombreuses funérailles pour des membres de ma famille proche et il y a toujours eu de quoi rire. Cela rend une dure journée moins triste. »

Semaine d’actualités a contacté Graham pour commentaires.

