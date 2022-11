Un chien caresse les cheveux d’une femme dans un geste d’amour sain

Les chiens sont les meilleurs amis des humains. Ils ne manquent jamais de nous amuser avec leurs bouffonneries. Une vidéo de quelque chose de similaire est devenue virale sur Internet. Cela vous fera certainement partir aww. Dans la vidéo sincère partagée sur Twitter mercredi, on peut voir un chien caresser les cheveux de son propriétaire, attirant son attention. Si vous êtes un amoureux des chiens, alors regarder ce clip fera certainement votre journée. Dans le court clip, on peut voir un chien allongé sur le dos, adorant son parent qui est occupé avec son téléphone. Ensuite, le chien lève doucement sa patte et lui caresse les cheveux pour attirer son attention.

Avec la vidéo, la légende disait: “Le chien est amoureux”. La vidéo conquiert le cœur des internautes depuis sa mise en ligne. Il a généré une énorme quantité d’engagement et a amassé plus de trente-trois mille likes, trois mille re-tweets et sept millions de vues.

Le chien est amoureux.. 😅 pic.twitter.com/Dr858JlQIb — Buitengebieden (@buitengebieden) 8 novembre 2022

Il est évident à travers les commentaires que les internautes sont totalement amoureux de la vidéo. Un utilisateur a commenté: “Il essaie de lui faire arrêter de regarder son téléphone tout le temps.”

Il essaie de lui faire arrêter de regarder son téléphone tout le temps. — Misty (@Ronniehikes) 9 novembre 2022

Un autre utilisateur a écrit : “Doggo a dit : ‘Comment sais-tu (pouvez-vous) voir quoi que ce soit, Gurl, avec (avec) tous les cheveux det (que) dans votre (votre) fase (visage)’.”

Doggo dit: “Comment sais-tu voir quoi que ce soit, Gurl, avec tous les cheveux det dans ta phase” 🙄😅

ps Doggo peut être originaire de I-Lanz 🏝️🌅🐶🌴🐾 – coeur d’olivia (@ pwolf411) 9 novembre 2022

Un troisième utilisateur a écrit: “C’est probablement son amant de naissance précédente, après tout, ‘Pourquoi penser séparément à cette vie plutôt qu’à la suivante quand on est né de la dernière?'”

C’est probablement son amant de naissance précédente après tout

” Pourquoi penser séparément cette vie que la suivante, quand on naît de la dernière ? “ – Mayanka Atulya (@WazzaMemoh) 9 novembre 2022

Ce n’est pas la première fois qu’un chien met les gens en émoi avec son adorable geste. Plus tôt, une vidéo attachante où un chien aidait son humain à faire les corvées avait conquis les internautes.

