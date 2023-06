un chien blessé lors d’une frappe de roquette prend un nouveau départ en tant que chien policier – NBC Los Angeles

Après une attaque à la roquette dans l’est de l’Ukraine, la moitié du visage de Rambo était mutilée et ensanglantée. Des éclats d’obus avaient ravagé le côté droit de sa tête et il n’était pas certain qu’il survivrait.

Le berger allemand de 3 ans, qui avait accompagné des soldats ukrainiens sur les lignes de front de la guerre, a subi une intervention chirurgicale d’urgence qui lui a sauvé la vie. Maintenant, Rambo s’entraîne avec le département de police de Budapest en Hongrie voisine et rappelle que les chiens – et les personnes handicapées – peuvent faire de grandes choses.

Récupéré de son contact avec la mort dans la province de Kharkiv, dans le nord-est de l’Ukraine, Rambo apprend à interagir avec les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées lors de manifestations policières et d’institutions de réadaptation, selon le lieutenant-colonel Maria Stein de la police métropolitaine de Budapest.





AP Photo/Bela Szandelszky Le lieutenant-colonel de police Gyula Desko pose pour une photo avec Rambo, un berger allemand, qui a été blessé dans la région assiégée de Kharkiv en Ukraine et a ensuite été adopté par l’équipe canine de la police de Budapest, à Budapest en Hongrie. 6 juin 2023.

La démonstration des tâches effectuées par les unités canines fait partie du programme de prévention du crime du département, dans le but d’apprendre aux jeunes à être plus tolérants et à respecter les différences les uns des autres, a déclaré Stein.

« De nos jours, malheureusement, il arrive que les enfants se moquent les uns des autres parce qu’ils portent des lunettes, parce qu’ils ont un appareil dentaire, parce que leurs oreilles ont l’air drôles ou autre – parce qu’ils sont différents », a-t-elle déclaré. « Avec Rambo, on pourra peut-être sensibiliser un peu ces enfants et leur montrer que oui, il est blessé, il est différent, mais il peut faire les mêmes choses que les autres chiens. »

Le parcours de Rambo vers le service de police n’a pas été facile. L’année dernière, des éclats d’obus provenant de l’attaque à la roquette, qui a également blessé des soldats ukrainiens, ont emporté des morceaux de crâne, endommageant sa mâchoire et lui mutilant gravement l’oreille droite.

Après sa première intervention chirurgicale, Rambo a été emmené en lieu sûr dans l’ouest de l’Ukraine. Violetta Kovacs, responsable d’une organisation hongroise dédiée au sauvetage des bergers allemands, l’a rapidement récupéré et l’a emmené dans un centre de réhabilitation près de Budapest.

« Le chien avait besoin d’une aide immédiate », a déclaré Kovacs, responsable de la German Shepherd Breed Rescue Foundation. « Nous avons dû l’opérer à nouveau ici en Hongrie car plusieurs de ses dents lui causaient une grande douleur à cause de la blessure, qui a nécessité une intervention immédiate. »

Rambo a passé huit mois au centre, où sa mâchoire a été reconstruite, son oreille droite amputée et plusieurs dents retirées. Il a suivi une formation pour être socialisé avec d’autres chiens, a déclaré Kovacs, mais son penchant pour les enfants était clair dès le début.

Gyula Desko, lieutenant-colonel de la police métropolitaine de Budapest, a ensuite adopté Rambo, lui offrant une formation complémentaire et un logement.

Il a qualifié Rambo de « chien très sympathique et de bonne humeur » qui progresse bien dans son entraînement et dont la survie était « un miracle ».

« Travailler avec lui demande plus de patience et plus d’attention, car nous ne savons pas quel genre de problèmes mentaux sa blessure à la tête lui a causés », a déclaré Desko, mais Rambo est « si ouvert avec les gens et les accepte, malgré ses blessures et le choc que lui est arrivé.

Ce sont ces qualités, a déclaré Desko, que les forces de police espèrent inspirer ceux qui rencontrent Rambo à s’ouvrir à la gentillesse et à l’acceptation.

« En tant que chien policier, on peut voir à travers lui que vous pouvez vivre une vie bien remplie même en étant blessé, et que vous pouvez être un membre utile de la société et faire des choses très diverses », a déclaré Desko.