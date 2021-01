Un temple du Maharashtra est devenu célèbre sur les réseaux sociaux pour la façon particulière dont il bénit les fidèles.

Le temple de Siddhivinayak dans la région de Siddhatek du district d’Ahmednagar a un chien spécial qui serre la main de ses fidèles et les bénit même en plaçant sa patte sur leur tête.

Une vidéo du chien assis à l’extérieur du temple a été enregistrée et publiée sur Facebook par Arun Limadia. Le clip, publié le 9 janvier 2021, montre comment un fidèle sort du temple où un chien est assis sur une plate-forme. Avec le langage corporel équilibré du chien, on peut interpréter qu’il attend que les fidèles sortent du temple pour pouvoir les bénir.

Dès que l’homme sort du temple, le chien le regarde avec des yeux impatients. L’homme se penche et plie ses mains devant le chien et en retour l’animal lève ses pattes sur sa tête.

La vidéo a suscité plus de 1,8k réactions sur Facebook depuis qu’elle a été partagée. Plus de trois mille utilisateurs de Facebook ont ​​partagé les images.

Le clip a laissé les internautes impressionnés qui trouvent que le chien s’est imprégné des maniérismes de son environnement. En tant que l’un des animaux les plus amicaux envers les humains, ce chien a définitivement fixé des objectifs divins pour ses homologues.

La vidéo a également été partagée sur Instagram par une page sur le bien-être des animaux appelée Small to Big Tails. Le message a recueilli plus de 2 000 likes.

Un utilisateur a commenté le message et a écrit que la vidéo est adorable et a également exhorté les gens à montrer l’humanité envers les chiens et autres animaux qui ont une « belle âme ». L’utilisateur souhaitait en outre que chaque chien errant puisse avoir une famille aimante. D’autres adeptes ont également souhaité la bénédiction de Dieu sur le chien car il était l’un des animaux les plus adorables parmi tous.