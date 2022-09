Un chien aveugle sauvé d’un trou sur un chantier de construction en Californie

PASADENA, Californie (AP) – Les pompiers ont secouru un chien aveugle de 13 ans qui est tombé dans un trou sur un chantier de construction en Californie.

Selon KABC-TV, le chien, nommé Cesar, vit à côté du site à Pasadena avec son propriétaire. Le chien a apparemment erré sur le site, a déclaré la propriétaire de Cesar, Mary, qui a refusé de donner son nom de famille.

Cesar est ensuite tombé dans le trou, qui mesurait environ 15 pieds (4,5 mètres) de profondeur et 3 pieds (0,91 mètre) de large, vers 19 heures mardi.

Mary a été alertée par les aboiements de son autre chien. Cesar a répondu et elle pouvait entendre qu’il n’était plus dans sa propre cour. Une équipe de recherche et de sauvetage de Pasadena est rapidement intervenue sur les lieux.

Le chef des pompiers de Pasadena, Chad Augustin, a déclaré que les sauvetages en espace confiné présentent des défis uniques pour les pompiers. « Il y a beaucoup de mesures que nous devons prendre pour le rendre aussi sûr que possible. Non seulement pour le chien, mais aussi pour nos sauveteurs », a déclaré Augustin.

L’équipe a accroché une série de cordes et de poulies pour abaisser un membre de l’équipe dans le trou. Il a fallu environ 12 minutes au membre de l’équipe pour atteindre le chien, l’attacher dans un harnais et le ramener à la surface.

Cesar semblait être en bonne santé et indemne après avoir été sorti du trou. Il a secoué une épaisse couche de saleté et de poussière de construction et a retrouvé son propriétaire sur les lieux.

