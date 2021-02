Un chien attend sans cesse que ses chiots soient sauvés des restes de l’inondation d’Uttarkhand

Il se tient à distance et regarde sans bruit alors que plusieurs équipes travaillent pour atteindre ceux qui sont enterrés sous des monticules de débris et est parfois entendu éclater en hurlements d’angoisse – une sentinelle canine surveillant la mission de sauvetage dans sa recherche de ses chiots disparus.

Les heures se sont transformées en jours d’attente sans fin et s’accrochent à l’espoir ténu que ceux qui ont été enterrés lors des crues soudaines qui ont dévasté le système fluvial d’Alaknanda il y a exactement une semaine seront sauvés – vivants. Alors que des dizaines de villageois et de parents veillent dans les villages et dans les deux projets hydroélectriques qui ont été gravement endommagés, le chien brun sans nom fait de même.

Sur plus de 200 disparus, les corps de 38 personnes ont été retrouvés et deux ont été retrouvés vivants, ont indiqué des responsables. Dimanche matin, cinq corps ont été retrouvés, deux dans le village de Raini dans le district de Chamoli dans l’Uttarakhand et trois dans un tunnel obstrué par des boues du projet hydroélectrique Tapovan-Vishnugad de NTPC où environ 30 personnes ont été piégées pendant une semaine.

Depuis le matin de la catastrophe, lorsqu’une partie d’un glacier s’est éventuellement cassée, provoquant des inondations massives, le chien se trouve à la centrale électrique de Rishi Ganga près du village de Raini, selon les sauveteurs.

Les villageois ajoutent qu’il avait environ trois ou quatre chiots, qui ont été enterrés lorsque les eaux se sont précipitées en ce dimanche matin fatidique du 7 février.

Le chien peut être vu renifler à travers le site, maintenant inondé de limon et de boue, debout sur le côté avec vigilance alors que des hommes de plusieurs agences se précipitent frénétiquement d’un bout à l’autre et que des machines sont déployées dans l’effort de sauvetage. Et puis, alors que les ombres s’allongent et que l’obscurité tombe, il reste, déterminé à ne pas bouger jusqu’à ce que ses chiots soient trouvés.

Parfois, il se déplace vers la rivière et d’autres fois vers le haut de la colline pour regarder le paysage ravagé alors que les lumières des villages voisins brillent comme des balises dans l’obscurité qui s’assombrit.

Les villageois ont dit aux sauveteurs que le chien n’avait rien mangé depuis ce matin. Ils ont essayé de le nourrir à plusieurs reprises mais il s’est toujours détourné. On peut l’entendre pleurer, gémir et aussi hurler, jour et nuit depuis ce matin.

Digambar, un habitant du village de Raini, est également à la recherche de son frère, espérant contre toute espérance qu’il est toujours en vie. Avec lui, il y a des dizaines d’autres, certains de la région et d’autres d’autres régions du pays. Et le chien. Humain et animal liés dans leur chagrin.

Leur attente continue.