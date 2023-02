Un chien assis sur le toit d’une voiture en mouvement quitte Internet avec anxiété

Si vous êtes un parent de chien, vous savez que ces créatures à fourrure adorent voyager en voiture. Tirer la langue et profiter de la brise est un passe-temps bien-aimé. Bien sûr, les propriétaires d’animaux veulent le meilleur pour leurs amis à quatre pattes. Cependant, il y a une telle chose que d’aller trop loin. Une personne à Bangalore a été aperçue prenant le plaisir de son animal au-dessus du niveau qui serait conseillé, littéralement. Un clip montrait cette personne conduisant alors que son chien est assis sur le toit de la voiture. Plusieurs personnes qui ont vu la vidéo se sont interrogées sur la sécurité routière et la maltraitance des animaux.

L’incident a été révélé après qu’un compte Twitter de Forever Bengaluru a partagé une vidéo troublante en ligne. Le clip désormais viral montre un chien portant un collier marron sur le toit d’un véhicule en mouvement. Une personne a enregistré les images d’un véhicule derrière la voiture. Alors que la vidéo commence par montrer le chien debout sur le toit de la voiture, on peut le voir plus tard assis dessus.

Lorsque le véhicule dépasse la voiture, on peut voir qu’un seul homme est assis à l’intérieur de la voiture. Et bien qu’il ait une voiture entière pour lui seul, avec des sièges vacants, le chien est obligé de se tenir debout sur le toit. La raison exacte de cela reste incertaine.

Les utilisateurs du site de microblogging n’ont pas tardé à souligner qu’il s’agit d’un acte d’insouciance et pas drôle du tout. Beaucoup ont affirmé qu’il s’agissait de maltraitance animale et que le peuple pour le traitement éthique des animaux (PETA) et la police locale devaient intervenir. Un utilisateur a commenté: « Certainement une mauvaise chose à faire. Ce n’est pas parce qu’un animal ne sait pas parler que nous avons le droit de mettre l’animal dans des situations à risque… le conducteur de la voiture doit être convenablement conseillé.”

Certainement une mauvaise chose à faire. Ce n’est pas parce qu’un animal ne peut pas parler que nous avons le droit de mettre l’animal dans des situations à risque… le conducteur de la voiture doit être convenablement conseillé— Rlgsa018 (@ rlgsa018) 2 février 2023

Un autre a écrit : « Le numéro de la voiture est visible. La personne doit être prévenue par la police. Il met la vie du chien en danger.”

Le numéro de voiture est viable. La personne doit être prévenue par la police. @BlrCityPolice Il met la vie des chiens en danger. – Atome d’idéateur (@Ideator_Atom) 2 février 2023

“Qu’est-ce qui ne va pas avec ces gens? N’est-ce pas de la maltraitance animale ?” lire une réponse.

Qu’est-ce qui ne va pas avec ces gens? N’est-ce pas de la maltraitance animale ? – Balaji (@balaji971) 2 février 2023

“Il peut être réservé par PETA”, a écrit l’un des utilisateurs.

Il peut être réservé par PETA….— Pradeep Pai 🇮🇳 (@PradeepPaiLeo) 3 février 2023

Jusqu’à présent, la vidéo a été visionnée plus de 1,6 lakh fois.

