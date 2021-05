Un chien adorable perfectionne chaque pose de yoga que son propriétaire effectue, la vidéo devient virale

Les médias sociaux n’ont pas de maigreur de vidéos de chiens car beaucoup deviennent viraux au quotidien et deviennent le centre d’attraction. Le dernier à rejoindre la liste est une vidéo d’un chien faisant du yoga avec son propriétaire. La vidéo a pris d’assaut Internet et gagne les cœurs car les gens étaient ravis de voir la flexibilité du chien. La vidéo, qui a déjà atteint plus d’un million de vues sur Twitter, a été partagée par l’ancien basketteur professionnel américain Rex Chapman.

La vidéo virale montre le chien, qui est un berger australien nommé Secret, imitant sa propriétaire Mary. La vidéo commence par Secret installant son tapis de yoga et copiant avec précision tout le yoga effectué par son propriétaire.

Les utilisateurs de Twitter, qui sont tombés sur cette séance de yoga de Secret and Mary, ont été stupéfaits et impressionnés. Alors que certains utilisateurs, en se comparant au chien, ont déclaré que le chien est plus flexible qu’eux. Certains ont même partagé des images de leurs propres chiens les mordant. «Je suis impressionné par leurs vidéos», a écrit un autre utilisateur. Peu d’utilisateurs ont publié des gifs pour exprimer leur réaction à la vidéo.

Voici quelques-unes des réactions:

C’est super. Ce chien a une meilleure forme que moi et est officiellement plus flexible. Cool.— Dana Goldberg (@DGComedy) 17 mai 2021

Le berger australien a son propre compte Instagram, qui est géré par son propriétaire et compte plus de 6 adeptes lakh. Le récit qui raconte les aventures du chien s’appelle «my_aussie_gal».

Mary avait partagé la vidéo de yoga sur ce compte même qui a suscité l’amour de sa famille Instagram. Auparavant, Mary avait partagé des vidéos du duo faisant du yoga avec des balles d’exercice et essayant de nouvelles positions. Le chien excelle non seulement dans le yoga, mais aussi dans la pratique d’instruments de musique, notamment des tambours et des guitares.

Des séances de yoga, de la célébration des festivals, à l’aspirateur et au nettoyage du sol, les vidéos de la zone de compte sont à regarder. Bien que certaines vidéos vous émerveillent, certaines sont pleinement satisfaisantes. Outre les vidéos, de belles photos de Secret sont également publiées sur le compte qui reçoivent une énorme attention de la part des utilisateurs d’Instagram.

