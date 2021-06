Un chien abandonné devient le premier membre de la police britannique à rechercher des explosifs

UN chien ABANDONNÉ indésirable depuis quatre ans est devenu le premier Staffie britannique à rechercher des explosifs.

Roxy, cinq ans, a utilisé son nez avant de grands événements, notamment le mariage de la princesse Beatrice et les funérailles du prince Philip.

Elle a été secourue par des agents de la RSPCA en 2017 et hébergée au West Hatch Animal Centre, dans le Somerset.

Et tandis que les bergers allemands, les labradors et les épagneuls sont des chiens de flic plus courants, l’unité de recherche spécialisée de la police du Hampshire et de la Thames Valley l’a engagée.

Et Roxy et la gestionnaire PC Camilla Carter ont terminé leur formation l’année dernière.

PC Carter a déclaré : « Je suis incroyablement fier d’elle pour avoir fait un travail si important.

« Je suis sûr qu’elle est née pour faire ça, je ne pouvais pas l’imaginer faire autre chose.

« Roxy est une superstar. Elle est intelligente, très systématique et minutieuse.

« J’adore travailler à ses côtés, c’est ma coéquipière et nous nous soutenons mutuellement. »