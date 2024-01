Un chien à six pattes subit une opération pour retirer des membres supplémentaires

Regardez Ariel avant et après son opération pour se faire retirer ses deux jambes supplémentaires

Ariel, la chienne à six pattes retrouvée abandonnée dans le parking d’un supermarché, a subi une intervention chirurgicale pour lui retirer ses membres supplémentaires.

“Elle va très bien, elle a rebondi et c’est une petite chienne heureuse et nous espérons qu’elle va continuer à mener une petite vie fabuleuse”, a déclaré M. Lutchman.

“Elle a son propre petit caractère et même si elle a eu des débuts difficiles dans la vie, elle a vraiment bien réussi à s’en sortir comme elle l’a fait… si nous pouvons faire ce que nous pouvons pour l’aider, alors c’est absolument génial.”

Mikey Lawlor est le fondateur et directeur de Greenacres Rescue près de Haverfordwest, qui a accueilli Ariel après qu’elle ait été découverte seule, maigre et en état de détresse.

“Le vétérinaire qui a initialement évalué Ariel a noté qu’en plus de ses deux pattes arrière excédentaires, elle avait également une vulve supplémentaire”, a déclaré l’homme de 42 ans.

Il a ajouté qu’un scanner révélant plus tard qu’elle n’avait qu’un seul rein avait augmenté la complexité du traitement médical requis.

“Et à cause des deux articulations de la hanche d’un côté, le bassin d’Ariel ne s’est jamais formé correctement.

“En conséquence, sa jambe arrière droite normale n’avait pratiquement aucun tonus musculaire, il était donc possible qu’elle ait dû également être retirée.

“Le lendemain, elle était debout, se promenait, mangeait et buvait.

“Ensuite, après qu’elle aura eu plusieurs semaines de physiothérapie et de convalescence, nous verrons comment lui trouver un foyer pour toujours”, a-t-il ajouté.

“La réponse que nous avons reçue jusqu’à présent à l’histoire d’Ariel, y compris des appels et des courriels venant d’aussi loin que New York et l’Australie, a été incroyable – donc je suis sûr qu’elle sera séduite.