Un chewing-gum vieux de 10 000 ans révèle le régime alimentaire des adolescents de l’âge de pierre

Il y a dix millénaires, un groupe d’adolescents dans ce qui est aujourd’hui la Suède mâchait et recrachait des morceaux de résine de bouleau, de la même manière que les enfants modernes collent leur chewing-gum usagé sous un pupitre d’école. Cependant, ces anciens adolescents ne savaient pas que leurs produits à mâcher seraient un jour analysés par des scientifiques, révélant qu’ils avaient mangé du cerf, de la truite et des noix, transformé des fourrures de loup et de renard avec leurs dents et souffraient de maladies des gencives.

Les trois morceaux de poix de bouleau mâchée – qui était utilisée comme adhésif à l’âge de pierre – ont été découverts dans les années 1990 sur un site appelé Huseby Klev. En se basant sur l’âge des sédiments dans lesquels les échantillons ont été trouvés, les chercheurs estiment qu’ils ont entre 9 540 et 9 890 ans.

Pour confirmer que les spécimens ridés avaient bien été mâchés par des humains, les auteurs de l’étude ont comparé les séquences d’ADN microbien présentes dans la résine avec des microbiomes salivaires modernes et anciens. Ce faisant, ils ont détecté des niveaux élevés de bactéries associées à la parodontite (maladie des gencives), telles que Treponema denticola, Streptocoque angineuxet Slackia exigua.

D’autres espèces bactériennes, notamment Streptocoque sobrinus et Parascardovia denticolens – qui sont tous deux des indicateurs de carie dentaire – se sont également révélés abondants dans l’ancien chewing-gum. Commentant ces résultats dans un déclarationl’auteur de l’étude, le Dr Emrah Kırdök, a expliqué qu ‘«il existe une richesse de séquences d’ADN dans le mastic mâché de Huseby-Klev, et nous y trouvons à la fois les bactéries que nous savons liées à la parodontite et l’ADN de plantes et d’animaux qu’elles avaient mâché auparavant ».

En effet, en plus de mettre en évidence la mauvaise santé bucco-dentaire des Scandinaves du Mésolithique, les informations génétiques extraites de la gomme ont révélé les différentes espèces végétales et animales qui étaient passées entre les lèvres des mâcheurs peu avant que ceux-ci ne rongent la résine. Ceux-ci comprenaient des sources de nourriture comme les noisettes, les pommes, la truite brune, le cerf élaphe et les patelles.

Des espèces d’oiseaux telles que le canard colvert, le canard morillon et le merle européen ont également été détectées, ce qui indique que les Scandinaves de l’âge de pierre auraient pu utiliser leurs dents pour transformer les os de ces créatures en outils, en plus de les manger.

Les chercheurs ont également identifié l’ADN de plusieurs canidés, dont le renard roux, le renard arctique et le loup. Selon les auteurs, ces animaux étaient probablement chassés pour leur fourrure, et les humains auraient pu utiliser leurs dents à un moment donné lors de la préparation de ces peaux.

Parmi les autres plantes détectées dans la gomme figurait le gui, qui, selon les chercheurs, pourrait avoir été utilisé à des fins médicales ou pour produire du poison pour les pointes de flèches.

Résumant les découvertes de l’équipe, l’auteur de l’étude, le professeur Anders Götherström, a déclaré que l’ADN présent dans l’ancienne gomme “fournit un instantané de la vie d’un petit groupe de chasseurs-cueilleurs sur la côte ouest scandinave”.

“Nous savons que ces adolescents mangeaient du cerf, de la truite et des noisettes il y a 9 700 ans sur la côte ouest de la Scandinavie, alors qu’au moins l’un d’entre eux avait de graves problèmes de dents”, a-t-il déclaré.

L’étude est publiée dans la revue Rapports scientifiques.