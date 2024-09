Un cheval testé positif au virus de l’encéphalite équine

Contenu de l’article

Les moustiques propagent le virus en piquant les chevaux et, rarement, les humains. Il ne peut pas être transmis des chevaux aux humains, a déclaré Hastings Prince Edward Public Health dans un communiqué de presse.

« Les infections humaines sont rares en Ontario et, à ce jour (au 24 septembre), il n’y a eu aucun cas humain dans les comtés de Hastings et de Prince Edward », indique le communiqué.

Un vaccin peut protéger les chevaux du virus, mais il n’existe pas de vaccin pour les humains.

Le personnel de santé publique recommande aux gens de se protéger contre les piqûres de moustiques afin de réduire le risque de contracter le virus. Cela inclut l’utilisation d’un anti-moustique approuvé par Santé Canada contenant du DEET ou de l’icaridine ou de la picaridine – et uniquement sur la peau exposée, pas sous les vêtements, et pas directement sur le visage ou sur une peau blessée ou irritée, note le communiqué. Le crépuscule et l’aube sont des périodes de pointe pour les insectes.

Il conseille d’utiliser l’icaridine pour les enfants âgés de six mois à 12 ans.

La plupart des personnes infectées par le virus ne développeront pas de symptômes, ajoute le communiqué, mais dans les cas graves, il peut y avoir des maux de tête, de la fièvre, des frissons et des vomissements. De rares cas peuvent évoluer vers une désorientation, des convulsions, un gonflement du cerveau et un coma.

Toute personne présentant des symptômes doit contacter un fournisseur de soins de santé.