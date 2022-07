Un cheval se cache dans cette illusion d’optique. Pouvez-vous le trouver en 15 secondes ?

Bien que la plupart prétendent avoir une vision aux yeux d’aigle, il faut une capacité exceptionnelle à repérer les moindres détails dans quelque chose. Les éléments peuvent souvent être entrelacés de telle sorte qu’il devient difficile de repérer quelque chose même lorsqu’il est juste devant nous. Si vous souhaitez tester rapidement votre vision, nous avons une illusion d’optique époustouflante qui fera l’affaire. Regardez l’image ci-dessous et notez les éléments que vous pouvez repérer. Pour la plupart des gens, la photo présente un quartier charmant avec un bâtiment en briques rouges et deux voitures garées en dessous. Cependant, que se passe-t-il si je vous dis qu’il y a aussi des chevaux qui se cachent à la vue de tous. Maintenant, scannez l’image une fois de plus et essayez de localiser le cheval dans les 15 secondes.

Alors que les éléments proéminents de la photo sont facilement visibles, le cheval est assez insaisissable. Si cela devient trop hallucinant pour vous, nous pouvons vous proposer quelques conseils. Le premier indice est que le cheval est de couleur blanche et n’est pas au sol.

Maintenant que cela doit être devenu un peu plus clair pour vous tous, laissons tomber un autre indice. Le cheval est juste là, dans le bâtiment rouge qui sort de l’une des fenêtres. Tout ce que vous avez à faire maintenant est de scanner une fenêtre à la fois pour vous concentrer sur le cheval.

Oui, l’étalon est dans la deuxième fenêtre du deuxième étage de l’immeuble et était là tout ce temps. Bien que la photo ait semblé assez naturelle, on ne s’attendrait pas à ce que quelque chose d’aussi gros qu’un cheval soit si difficile à repérer.

Si vous voulez que vos yeux et votre cerveau passent d’autres tests, vous pouvez utiliser une autre illusion d’optique fascinante. Dans cette illusion, partagée par TikToker Lexi Natoli, il y a plusieurs animaux camouflés dans des montagnes enneigées. Cependant, selon Lecxi, il n’y a que 1% de personnes qui peuvent détecter le nombre exact de créatures sur l’image.

