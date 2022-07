Un cheval piétine la foule lors d’un cortège de mariage à UP, un officier de l’IPS partage une vidéo

L’officier de l’IPS, Dipanshu Kabra, a partagé lundi une vidéo décourageante d’un cheval agité au milieu d’un rassemblement bruyant et bondé dans la rue.

Dans la vidéo, on peut voir la foule danser follement et négligemment sur une chanson de Bollywood qui retentit des haut-parleurs d’un camion. Au premier coup d’œil, on ne pourra pas repérer le cheval au milieu de la foule. Ce n’est que plus tard que l’animal effrayé sort sauvagement en sautant et en galopant. L’incident s’est produit à Hamirpur de l’UP lorsque plusieurs personnes dansaient dans un cortège de mariage.

L’officier de l’IPS a sous-titré le Tweet en disant qu’il était certain que le cheval s’agiterait à cause de l’agitation sur le site. Il exprime également son chagrin face à la situation à laquelle le pauvre animal a été exposé en disant qu’il aurait aimé que quelqu’un ait fait preuve de sensibilité et d’humanité envers le cheval.

इतना शोर-शराबे और भीड़ में घोड़े का विचलित होना लाज़मी था.

काश सबने थोड़ी संवेदनशीलता और मानवता दिखाई होता pic.twitter.com/vkdL4dKHWG — Dipanshu Kabra (@ipskabra) 26 juillet 2022

Les utilisateurs de Twitter ont posté des commentaires en accord avec lui. “Pendant combien de temps le pauvre animal tolérera-t-il son drame”, écrit un utilisateur.

« Ces gens sont sans instruction. Ils veulent seulement agir intelligemment et se montrer », a commenté une autre personne.

Les animaux ne se sentent pas trop à l’aise dans un chahut et nous rencontrons donc sans cesse des incidents de chevaux ou d’éléphants qui deviennent fous dans de telles procédures. Les catastrophes seront inévitables si nous ne respectons pas nos semblables en premier lieu.

Dipanshu Kabra est un officier du service de police indien de 1997. Il est actuellement commissaire aux relations publiques et commissaire aux transports dans le gouvernement de Chattisgarh.

Il continue de partager des vidéos et des photos ainsi que d’importantes leçons de vie sur son compte Twitter. Il y a deux semaines, il a souligné à quel point la “vie” est plus importante que les “j’aime” sur son compte Twitter, partageant la vidéo des membres d’une famille qui ont été emportés par les vagues à Mascate, Oman.

Plus tôt cette année, il a partagé la vidéo d’un cheval coincé entre deux trains et qui s’en est sorti en courant. La leçon à tirer de cela est que nous ne devons pas être dérangés alors que nous sommes entourés de problèmes, mais nous devons plutôt avoir confiance en nous et continuer à avancer.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici