Un cheval noir émerge dans l’Ouest. De plus, un aperçu de la continuité des Sacramento Kings et de l’impasse des Philadelphia 76ers.

Et si tout ce que les 76ers de Philadelphie ont fait cet été n’était que de la performance ?

Attaque des grizzlis !

Peuvent-ils devenir la tête de série dans l’Ouest ?

Son estimé collègue John Hollinger a écrit un aperçu de la façon dont il voit les sept meilleures équipes de la Conférence Ouest trembler cette saison. Il utilise des modèles prédictifs et des analyses intelligentes et anciennes pour briser la conférence la plus difficile. Il a même évoqué la possibilité d’une égalité à 11 à 44-37 avant la dernière journée d’action de la NBA.

Il y a là d’énormes surprises de la part de John. Deux qui se sont vraiment démarqués :

Même si je ne crois pas à la confiance en Brooks, vous devez occuper ces postes de rotation avec des gars de qualité qui peuvent vous aider à maintenir un rythme gagnant. La combinaison de Smart et Derrick Rose est-elle meilleure que celle de Jones et Brooks ? C’est fort possible, même si Rose, 35 ans, a totalisé 53 apparitions au cours des deux dernières saisons. Les victoires en profondeur de Memphis ne sont pas garanties.

Mais les Grizzlies se sont classés troisièmes en défense la saison dernière, leur meilleur résultat depuis 2014-15 (deuxième). Ils resteront une bonne équipe défensive. Et leur attaque avec Ja Morant sur le terrain prospérera une fois qu’il sera en rythme. Cependant, il sera difficile de garder la tête hors de l’eau dans un Ouest surpeuplé. Cependant, les Grizzlies nous ont fait nous gratter la tête pendant des années sur la façon dont ils continuent de gagner.

Pourquoi changer ça ?

Alors que la saison régulière de la NBA approche, les LA Clippers et les 76ers restent engagés dans des pourparlers concernant un échange pour le gardien vedette James Harden, me disent des sources de la ligue.

On m’a dit que jusqu’à présent, Harden n’a assisté à aucun des trois matchs préparatoires des 76ers, a sauté un shootaround et n’a participé qu’à une compétition en direct à cinq contre cinq au cours des deux semaines qui ont suivi le début du camp d’entraînement. Tout au long de l’été, après avoir souscrit à son contrat pour cette saison, le dix fois All-Star a réitéré son désir de ne pas jouer pour Philadelphie. L’Athlétisme a rapporté plus tôt ce mois-ci que Harden avait décidé de participer au camp d’entraînement parce que il garde espoir qu’un échange avec les Clippers soit toujours en préparation et estime, pour l’instant, qu’il serait sage d’éviter d’être une distraction.

Cette saga sera-t-elle bouclée avant le début de la saison régulière ? Ou Harden sera-t-il sur le terrain des 76ers lorsqu’ils ouvriront leur saison le 26 octobre à Milwaukee ? Restez à l’écoute.

Passons à Zach pour quelques aperçus supplémentaires de la saison.

Aperçu des rois

Aperçus des équipes pour la saison 2023-24 saison a commencé! Jusqu’à ce que le régulier saison départsnous faisons chaque jour une équipe de la Conférence Ouest et de la Conférence Est en procédant dans l’ordre inverse du dernier saisonle classement. Rattraper icisi vous en avez manqué.

Choisir la continuité pour avancer

Après avoir mis fin à la plus longue disette en séries éliminatoires de l’histoire de la NBA (16 saisons), les Sacramento Kings ne se sont pas contentés de revenir en séries éliminatoires. Ils sont allés 48-34, ont décroché la troisième tête de série dans l’Ouest et ont réalisé la meilleure attaque de l’histoire de la NBA. Peuvent-ils avancer et atteindre le deuxième tour maintenant ?

Joueur à suivre : Domantas Sabonis

Nous savons que De’Aaron Fox est l’homme des Kings – tout comme eux. Après que la saison phénoménale de Sabonis se soit terminée par une série éliminatoire difficile contre les Warriors, il sera fascinant de voir comment le triple NBA All-Star s’appuie sur ce succès. Va-t-il étendre la parole ou s’engager à être davantage une présence défensive ? Son jeu a-t-il un autre équipement ?

Le gars de l’année de contrat : Moine Malik

Nous avons vu à quel point il peut être ridiculement explosif en dehors du banc avec son score. Monk est dans une année contractuelle et pourrait être en lice pour un gros salaire. Il pourrait devenir le sixième homme de l’année NBA. Si Monk a une autre année comme la saison dernière, deviendra-t-il trop cher pour que les Kings le conservent ?

Grande question : La défense se présente-t-elle pour Mike Brown ?

La défense des Kings a eu du mal à couvrir les endroits clés sur le terrain. Même s’ils n’ont pas réussi à accorder des tirs à 3 points, ils ont accordé le deuxième plus grand nombre de points dans la peinture parmi les équipes en séries éliminatoires (53,5 par match, 26e en NBA). Oui, ils peuvent parfois être incendiés par des tirs à 3 points, mais ils doivent trouver un équilibre.

Gros obstacle : Jouer avec les attentes

Assez drôle, j’ai vu de nombreuses prédictions concernant une régression massive des Kings cette saison – peut-être même une absence des séries éliminatoires. Je ne pense pas que cela se produise. Ils ont su surprendre le monde lors de la première moitié de la saison dernière. Désormais, ils seront pris au sérieux dès le premier jour. Peuvent-ils reproduire et développer la magie de la saison dernière ?

Meilleur/pire des cas :

Meilleur: Ils conservent leur chance grâce à l’aide, ajoute même Sasha Vezenkov plus puissance de feu à leur attaque et les Kings remportent plus de 50 matchs.

Pire: L’offensive n’est pas historique, la défense n’est pas améliorée et l’Ouest rattrape les Kings en les repoussant vers le Play-In.

Total des gains plus/moins : 44,5

Si la santé le permet, je pense que les Kings sont réels et là pour rester. Le over devrait être tout à fait faisable.

Prédiction: Je pars avec une autre saison de 48 victoires pour les Kings avec un classement parmi les six premiers.

Aperçu des 76ers

Le MVP et nouvel entraîneur peut-il soigner ce gâchis ?

Juste quand vous pensez que les Sixers s’en rendront compte, ce n’est pas le cas de façon spectaculaire. Joel Embiid a remporté son premier MVP en route vers une fiche de 54-28 et une troisième place dans l’Est. Ensuite, Philly s’est étouffé au deuxième tour contre Boston avant d’échanger Nick Nurse contre Doc Rivers en tant qu’entraîneur. Oh, et ils ont affaire à Harden qui veut sortir, comme l’a noté Shams. Maintenant quoi?

Joueur à suivre : Embiide

Je comprends que Harden est au centre de nos préoccupations maintenant, mais cela dépend en fin de compte de la réponse d’Embiid à tout cela. Le MVP s’améliore-t-il encore et porte-t-il cette équipe ? Est-ce qu’il se présente enfin en séries éliminatoires comme le monstre qu’il est censé être ? Peut-il garder tout cela ensemble ? Tout le chaos extérieur pourrait constituer une saison révélatrice pour Embiid.

Le gars de l’année de contrat : Tobias Harris

Tyrese Maxey pourrait accéder au statut d’agence libre restreinte l’été prochain, mais nous nous attendons tous à ce qu’il soit excellent pour eux en attaque. Harris peut-il obtenir un autre contrat énorme en étant une présence qui fait la différence ? Peut-il défendre suffisamment pour constituer un problème total de match ? Harris échange-t-il un appât contre une autre star aux côtés d’Embiid ?

Grande question : Que se passe-t-il avec les trucs Harden ?

Peut-être que c’est résolu aujourd’hui. Cela pourrait être dans un mois. Est-ce que cela dure jusqu’à la date limite des échanges ? Nous ne sommes pas sûrs de l’entêtement de Morey ni du niveau de patience de son propriétaire. Les Sixers doivent réaliser un bon échange pour renforcer la confiance à long terme d’Embiid dans l’organisation.

Gros obstacle : Être bon en séries éliminatoires

Cette équipe tombe à plat pour diverses raisons à chaque séries éliminatoires. Rivers a maximisé les hauteurs auxquelles il pouvait mener les 76ers. C’est maintenant à Nurse for Philly de passer au niveau supérieur. Lors de sa première année en tant qu’entraîneur-chef de la NBA, nous l’avons vu faire cela avec Kawhi Leonard à Toronto. Nurse peut-il trouver le bon mélange autour d’Embiid pour l’aider à être plus dominant en séries éliminatoires ?

Meilleur/pire des cas :

Meilleur: Ils déplacent Harden pour que les pièces deviennent plus profondes et meilleures, Embiid s’améliore à nouveau et Philly atteint sa première finale de conférence depuis 2001.

Pire: Harden persiste, donc la propriété force un mauvais échange, les Sixers n’ont rien de spécial et Embiid commence à envisager des pâturages plus verts.

Total des gains plus/moins : 48,5

À moins d’un échange spectaculaire de Morey pour résoudre la situation de Harden, les Sixers risquent le dessous.

Prédiction: Je n’achète tout simplement pas qu’ils aient suffisamment de cohésion pour que cela fonctionne. Je prédis 46 victoires et les choses deviennent gênantes

