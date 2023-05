Un cheval faisant partie du cortège du roi Charles perd le contrôle et fonce dans la foule près du palais de Buckingham

Un cheval impliqué dans la procession du couronnement de l’abbaye de Westminster a foncé dans la foule qui attendait le long du centre commercial après avoir semblé effrayé.

L’incident s’est produit alors que le Gold State Coach, transportant le roi Charles et la reine Camilla, a été ramené au palais de Buckingham en bas du centre commercial après avoir été couronné.

L’un des chevaux derrière la voiture a commencé à reculer et un membre des Life Guards a eu du mal à maintenir le cheval en formation. Le cheval s’écrasa contre les barrières qui séparaient le public du parcours du cortège.

La vidéo de l’incident montrait le cheval devenant incontrôlable dans la foule. Les spectateurs stupéfaits se sont précipités pour sortir du chemin de l’animal incontrôlable lorsque la barrière métallique est tombée.

Lors du couronnement d’aujourd’hui du roi britannique Charles III, un cheval agité, qui faisait partie de la procession royale, a couru dans le public en regardant l’événement dans les rues de Londres pic.twitter.com/29RXPOwK2e– Spriter (@ Spriter99880) 6 mai 2023

Les militaires déployés à proximité du site se sont précipités pour aider et une civière a été récupérée. Cependant, il n’y a pas eu de blessé dans l’incident.

Le garde parvient à reprendre le contrôle du cheval et à le ramener au groupe pour accompagner le roi et la reine.

Plus de 6 000 membres des forces armées ont participé samedi au couronnement du roi Charles III. Environ 4 000 marins, soldats, aviateurs et autres militaires de tout le Royaume-Uni et du Commonwealth ont participé à leur cortège de couronnement de retour.

Charles, 74 ans, est devenu le plus ancien souverain encore à être couronné à l’abbaye de Westminster à Londres, après une vie en tant qu’héritier de sa défunte mère, la reine Elizabeth II.

