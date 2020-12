Les fausses viandes ou substituts de viande se sont retrouvés dans la tendance populaire ces dernières années, alors que les gens se penchent vers des aliments sans cruauté. Un Thaïlandais a mis au point un moyen de préparer de la «viande» à partir de plumes de poulet qui peut non seulement empêcher le gaspillage de plumes, mais également fournir un apport en protéines.

Sorawut Kittibanthorn a réfléchi à la méthode pendant ses études à Londres alors qu’il réfléchissait à des moyens de recycler les déchets. Selon un rapport par l’agence de presse Reuters, Sorawut a constaté qu’environ 2,3 millions de tonnes de plumes sont jetées en Europe chaque année. Donc, si ceux-ci étaient utilisés pour traiter et préparer de la fausse viande, alors ce serait une option très durable.

Après avoir terminé ses Masters of Material Futures en Angleterre, Sorawut est retourné en Thaïlande et a réussi à fabriquer un certain type de viande à partir de plumes de poulet. Le chercheur recueille les plumes puis broie leurs composants riches en nutriments à l’état de poudre. Il est ensuite converti en une «source d’aliments comestibles maigre et riche en protéines».

«Les plumes de poulet contiennent des protéines et si nous sommes en mesure de servir cette protéine à d’autres dans le monde, la demande de tout le monde… aidera à réduire les déchets», a déclaré Sorawut à l’agence. Selon lui, le potentiel de traitement des déchets de plumes dans les pays asiatiques serait beaucoup plus élevé si l’on se fie aux chiffres généraux de la consommation de viande sur le continent. Sorawut estime que l’exploitation des déchets de plumes est approximativement 30% supérieure à celle de l’Europe.

Alors qu’il cherche actuellement des financements pour poursuivre ses recherches sur le sujet et qu’il s’est assuré que le produit est loin d’être terminé, il y a des gens qui ont déjà testé la «viande». Le blogueur gastronomique Cholrapee Asvinvichit a goûté un prototype de steak fabriqué selon la méthode de Sorawut et n’avait que de bonnes choses à dire.

Ils ont dit que la texture du produit fini était «très complexe et avancée». C’était quelque chose que l’on n’imaginerait généralement pas car le concept de plumes de poulet se transformant en un plat somptueux n’était pas familier à la plupart des gens. Après avoir eu leur part de steak servie avec de la sauce, de la purée de pommes de terre et une salade, Cholrapee a déclaré qu’ils pouvaient imaginer le plat qui leur était servi dans un restaurant de marque ou dans n’importe quel cadre gastronomique.

Lisez aussi: La viande de poulet cultivée en laboratoire fera ses débuts au restaurant de Singapour, cela changera-t-il la donne?

Hathairat Rimkeeree, professeur de sciences alimentaires à l’Université Kasetsart, a également vu le potentiel de la viande de plumes pour devenir une source viable de viande alternative à l’avenir. Bien que cette méthode ne soit ni végétalienne ni végétarienne, Sorawut vise à commencer à approcher les restaurants qui servent des produits sans cruauté.

La vidéo de Sorawut fabriquant des pépites de poulet avec des plumes de poulet qui ont été jetées a fait le tour.