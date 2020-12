OAKLAND, Californie: Un scientifique de haut niveau de Google sur l’intelligence artificielle éthique a déclaré avoir été licencié après avoir critiqué les efforts de diversité de l’entreprise, une affirmation que l’unité Alphabet Inc a contestée jeudi, lors du dernier entretien entre le géant de l’internet et les militants des travailleurs.

Timnit Gebru, qui est noire, a déclaré sur Twitter qu’elle avait été licenciée mercredi après avoir envoyé un e-mail à des collègues exprimant sa frustration face à la diversité des sexes au sein de l’unité IA de Google et se demandant si les dirigeants de l’entreprise examinaient son travail plus rigoureusement que celui de personnes d’horizons différents. Gebru a cofondé l’organisation à but non lucratif Black in AI qui vise à accroître la représentation des personnes de couleur dans l’intelligence artificielle et a co-écrit un article historique sur les préjugés dans la technologie d’analyse faciale.

Jeff Dean, chef de l’unité IA de Google, a déclaré au personnel dans un e-mail examiné par Reuters que Gebru avait menacé de démissionner à moins qu’on ne lui dise quels collègues jugeaient qu’un projet de document qu’elle avait rédigé était non publiable, une demande rejetée par Dean.

« Nous acceptons et respectons sa décision de démissionner de Google », a écrit Dean dans l’e-mail, ajoutant: « nous partageons tous véritablement la passion de Timnit de rendre l’IA plus équitable et inclusive. »

Gebru a déclaré dans une série de publications sur Twitter que Google l’avait coupée de ses systèmes sans avertissement ni conversation avec elle au sujet de ses préoccupations.

Le départ brusque de Gebru s’ajoute à des années d’angoisse, y compris plusieurs démissions et licenciements, dans le département de l’IA et d’autres organisations de Google à cause de la diversité et de la question de savoir si les efforts de l’entreprise pour minimiser les dommages potentiels de ses services sont suffisants.

Plus de 150 employés ont exprimé leur soutien à Gebru, exigeant que Google renforce son engagement en faveur de la liberté académique et explique pourquoi il a choisi de «censurer» son journal, selon une pétition publiée en ligne. Sherrilyn Ifill, présidente du Legal Defence and Educational Fund de la NAACP, a écrit sur Twitter que le licenciement de Gebru était «absolument exaspérant» et «un désastre».

Mercredi à peine, le Conseil national des relations du travail a déposé une plainte accusant Google de surveiller et d’interroger illégalement plusieurs travailleurs qui ont ensuite été licenciés pour avoir protesté contre les politiques de l’entreprise et avoir tenté d’organiser un syndicat.

L’article de Gebru soutenait que les entreprises technologiques pourraient faire plus pour garantir que les systèmes d’IA visant à imiter l’écriture et la parole humaines n’exacerbent pas les préjugés historiques entre les sexes et l’utilisation d’un langage offensant, selon un projet de copie vu par Reuters.

Dans son e-mail au personnel, Dean a déclaré que l’article n’avait pas été remis à la société pour examen en temps opportun et avait été soumis à une conférence sans l’autorisation de Google.

Il a également contesté certaines de ses conclusions, qui, selon lui, reposaient sur des préoccupations obsolètes, notamment sur l’impact environnemental d’un grand nombre d’ordinateurs traitant des données.

Répondant au rejet de son travail par l’entreprise, Gebru a écrit sur Twitter la semaine dernière: «Rien de tel qu’un groupe d’hommes blancs privilégiés essayant d’écraser la recherche menée par des communautés marginalisées pour les communautés marginalisées en leur ordonnant de STOP avec une conversation ZERO. Le manque de respect est incroyable. »

Google a refusé de commenter son départ au-delà de l’e-mail de Dean, qui a été signalé pour la première fois par le site d’actualités technologiques Platformer.

Gebru a précédemment travaillé chez Microsoft Research et a co-écrit un article de 2018 largement cité qui a trouvé des taux d’erreur plus élevés dans la technologie d’analyse faciale pour les femmes à la peau plus foncée.

Son nouvel article, co-écrit avec du personnel n’appartenant pas à Google, devrait toujours être présenté lors d’une conférence informatique en mars, selon une personne familière avec le sujet.