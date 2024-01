Un chercheur partage les résultats de son étude avec des donneurs d’ADN : Chèvres et Soda : NPR

basculer la légende Rebecca Siford

L’anthropologue Carla Handley est assise les jambes croisées dans une maison aux murs de boue dans un village kenyan appelé Merti. Elle rencontre un homme vêtu d’une robe bleue fluide et d’une casquette tissée rouge et blanche. Son nom est Wario Bala et il est membre du groupe ethnique Borana du Kenya, un peuple nomade qui élève du bétail dans les régions du nord du Kenya.

Handley se présente, puis ajoute qu’elle est « connue localement sous le nom de Chaltu Jillo Hanti » – le nom en langue Borana que lui ont donné les aînés de la communauté. Un interprète traduit et Wala rit d’un air approbateur.

Ensuite, Handley montre une affiche qu’elle a apportée avec des photos dessus.

“Tu vois ici, nous avons ce petit pinceau ?” elle dit. Bala – qui n’est jamais allé à l’école et ne sait pas lire – regarde attentivement l’image et hoche la tête.

“Alors, vous vous souvenez en 2017”, poursuit Handley, “quand j’étais ici, j’utilisais un pinceau pour frotter l’intérieur des joues des gens ? C’était le pinceau que j’utilisais.”

Handley, chercheur associé à l’Arizona State Universityfait cette présentation pour tenir une promesse qu’elle a faite il y a sept ans, lorsqu’elle s’est associée à des généticiens de son université pour une étude nécessitant la collecte d’échantillons d’ADN sur près de 600 personnes.

À l’époque, dit Handley, les aînés de la communauté avaient fait une demande qui n’était presque jamais demandée aux chercheurs : « Ils disaient : “Nous n’autoriserons cela que si vous promettez de revenir et de nous dire ce que vous avez trouvé.” “

Handley accepta volontiers. Mais trouver l’argent nécessaire s’est avéré encore plus compliqué qu’elle ne l’avait imaginé au départ. Ce n’est qu’au cours des derniers mois – grâce à un nouveau projet financé par une branche des National Institutes of Health des États-Unis qui se concentre sur l’éthique dans la recherche – que Handley a pu concrétiser son engagement.

Le projet ne consiste pas seulement à fournir aux sujets d’étude de Handley les résultats de son travail. Handley et un collaborateur utilisent cet effort comme test pour lancer une refonte plus large de ce que Handley appelle « certaines questions éthiques profondes qui devraient être posées ». Essentiellement, que doivent les chercheurs à leurs sujets humains lorsqu’ils collectent de l’ADN pour des études – et d’autant plus lorsque les participants sont issus de certaines des communautés les plus marginalisées du monde ?

Pour le savoir, Handley a interrogé des membres des Borana et trois autres peuples nomades du nord du Kenya et analyse actuellement leurs points de vue sur une multitude de questions : les chercheurs devraient-ils indemniser les personnes qui fournissent leurs échantillons d’ADN – et si oui, quelle forme cette compensation devrait-elle prendre ? ? Si de futurs chercheurs souhaitent utiliser des échantillons stockés pour une nouvelle enquête, doivent-ils revenir vers les personnes qui ont fait don de leur ADN pour obtenir leur consentement ? Et dans quelle mesure les gens pensent-ils qu’ils devraient être tenus informés des résultats ?

Lorsqu’il s’agit d’expliquer les résultats, Handley a également mis au point une nouvelle méthode basée sur des images. Elle évalue son efficacité dans l’espoir de fournir un modèle sur la manière dont les chercheurs peuvent impliquer de manière significative des participants à l’étude qui n’ont jamais eu l’occasion d’apprendre à lire – et encore moins d’acquérir des bases dans des concepts biologiques tels que l’ADN.

Arthur Caplanprofesseur de bioéthique à l’Université de New York, estime que les efforts de Handley sont « novateurs ».



C’est un principe moral, dit Caplan, que « les sujets ont le droit de connaître les résultats de la recherche ». « Si nous considérons les sujets d’étude non pas tant comme des objets, mais comme des partenaires avec lesquels nous allons travailler, alors je pense que nous il faut vraiment faire un effort soutenu.”

Pourtant, dit Caplan, historiquement, « il y a eu un manque d’appréciation du devoir de restituer les résultats aux sujets du monde entier – riches comme pauvres ».

Par exemple, note-t-il, une étude de 2019 ont constaté que parmi les essais cliniques menés entre 2014 et 2015, seulement 25 % environ avaient fourni aux participants des résumés des résultats dans un langage censé être compréhensible pour quelqu’un qui n’est pas un scientifique.

Cela a commencé à changer au cours des dernières années, ajoute Caplan, alors qu’un nombre croissant de responsables gouvernementaux et de scientifiques de pays riches comme les États-Unis et le Royaume-Uni ont commencé à montrer de l’intérêt pour trouver des moyens d’informer les participants aux études dans leurs pays. sur les résultats.

Mais Caplan, qui dirige l’un de ces efforts, affirme que le projet de Handley est le premier dont il entend parler et qui tente d’atteindre les personnes vivant dans des communautés aussi isolées et pauvres que les populations nomades des zones rurales du Kenya. Son travail pourrait donc offrir des informations utiles pour atteindre partout dans le monde des populations traditionnellement ignorées et mal desservies.

“Il peut y avoir de nombreuses stratégies pour y parvenir”, dit-il. “Je pense que ce travail montre la voie.”

La quête qui a tout déclenché

Comment une anthropologue comme Handley s’est-elle retrouvée à la pointe d’un mouvement visant à reconsidérer l’éthique de la recherche en génétique ?

Cela a commencé avec sa quête pour répondre à une question de longue date en anthropologie et biologie évolutionnistes : pourquoi nous, les humains, coopérons-ils les uns avec les autres à une telle échelle – avec des personnes bien au-delà de nos familles, ou même de nos familles élargies ? Ce trait, si différent du comportement même des primates avec lesquels nous partageons une ascendance récente, est sans doute l’un des secrets de notre succès en tant qu’espèce, note Handley.

“Grâce à ce niveau de coopération au sein de notre espèce, nous avons pu occuper toutes les niches sur terre et les exploiter à bon escient”, dit-elle. “Alors, qu’est-ce qui a fait que cela arrive ?”

Une possibilité est ce qu’on appelle la « théorie de la sélection culturelle ». L’idée est qu’au fur et à mesure que les humains ont développé des arrangements culturels différents, les cultures qui ont le mieux réussi – et ont donc duré dans le temps – étaient celles avec des normes strictes exigeant que les gens aident les autres membres de la culture, même s’ils étaient en compétition avec des personnes issues de cultures extérieures.

Handley et un collaborateur avaient déjà fourni des preuves importantes de cette théorie à travers une étude anthropologique ils ont publié dans la revue Nature. L’étude a révélé que les Borana – et trois autres peuples nomades voisins – étaient tout à fait disposés à partager des ressources précieuses comme l’eau et les pâturages avec des étrangers au sein de leur propre groupe ethnique. Mais lorsqu’il s’agit des membres des autres groupes, dit Handley, « le niveau de coopération diminue vraiment, parce que vous les avez identifiés comme étant culturellement distincts du vôtre, et vous voulez donc vous assurer que cette frontière est maintenue. »

Mais Handley et son collaborateur voulaient quand même exclure une autre possibilité : peut-être que les gens favorisaient les membres de leur propre culture parce qu’ils sont simplement plus susceptibles d’être biologiquement liés à eux – en d’autres termes, peut-être que cela se résume simplement à l’instinct évolutif des gens de transmettre leurs gènes.

D’où l’effort visant à collecter ces écouvillons de joues et à comparer l’ADN des échantillons de chaque groupe. Conclusion de Handley : l’explication génétique ne tient pas.

Ces quatre groupes nomades peuvent avoir des langues, des religions et des styles vestimentaires différents, “mais il existe un haut niveau de parenté génétique entre eux”, dit-elle. De plus, le meilleur indicateur du degré de parenté génétique entre deux individus n’est pas le groupe ethnique auquel ils appartiennent, mais leur proximité.

“Tout le monde devrait avoir ce droit.”

L’équipe ont publié leurs résultats dans le Journal américain d’anthropologie biologique en avril 2022. Mais pour partager les résultats avec les participants à l’étude, Handley a dû faire preuve de plus de créativité.

La recherche des sujets d’étude allait prendre du temps et coûter cher. Et lorsqu’il s’agit d’une subvention de recherche typique, dit-elle, « rien ne permet de garder de l’argent de côté à des fins de diffusion. Cela vaut pour les projets de génétique, cela vaut pour les projets d’anthropologie – pour toutes sortes de recherches qui sont menée au sein des populations humaines.

Néanmoins, Handley, qui a bâti sa carrière sur l’étude des peuples nomades du nord du Kenya, ressentait une sorte de responsabilité sacrée de tenir parole. “Ce sont des communautés et des gens avec qui j’entretiens des relations depuis de nombreuses années”, dit-elle.

Elle s’est également vite rendu compte que le rapport aux sujets d’étude était par principe important.

“Être autodéterminé, avoir une autonomie sur ses propres données, comment elles sont consommées, comment elles sont présentées, comment…