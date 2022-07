Un chercheur espère que de rares photos de pensionnats pourront aider à identifier les enfants disparus

Environ 1 000 photos en noir et blanc des premiers jours du système des pensionnats indiens au Canada ont été découvertes dans les archives d’un ordre catholique romain à Rome.

Raymond Frogner, responsable des archives au Centre national pour la vérité et la réconciliation (NCTR) à Winnipeg, a trouvé les photographies plus tôt ce mois-ci lorsqu’il a obtenu un accès exclusif aux Archives générales oblates pour identifier les dossiers des pensionnats.

Il a déclaré que les images faisaient partie d’une série de photos du début du XXe siècle envoyées par des prêtres de diverses institutions au Canada – y compris l’ancien pensionnat indien de Kamloops en Colombie-Britannique, où la découverte de plus de 200 tombes présumées non marquées a été signalée en mai 2021.

“Les photos donneraient une indication d’enfants qui auraient peut-être été connus pour être perdus”, a déclaré Frogner.

“Si les photos sont datées, nous pouvons en fait avoir une indication de l’endroit où elles se trouvaient.”

Chaussures et peluches sur le terrain de l’ancien pensionnat indien de Kamloops en Colombie-Britannique. (Ben Nelms/CBC)

La série contient des images du champ où se trouvent les tombes présumées non marquées à Kamloops, a-t-il déclaré.

Les photographies comprennent également des images d’un site de cimetière sans marqueurs à côté de l’ancien pensionnat indien de Marieval en Saskatchewan. De nombreuses pierres tombales du cimetière ont été enlevées au milieu du XXe siècle. La partie dégagée du cimetière a été inspectée par un radar à pénétration de sol, qui a signalé 700 tombes potentielles.

L’école Marieval a fonctionné de 1899 à 1997 sur la Première Nation Cowessess, à environ 140 kilomètres à l’est de Regina, Sask.

“Celui-ci sera intéressant car certaines des croix des tombes de Cowessess ont été supprimées”, a déclaré Frogner, ajoutant que les images pourraient aider à révéler quand les marqueurs ont été enlevés.

Une photo non datée de l’ancien pensionnat indien de Marieval en Saskatchewan. (Collection générale de la Société historique de Saint-Boniface)

Bien qu’il y ait des notes manuscrites au dos des images trouvées dans les archives à Rome, a-t-il dit, elles n’identifient pas les enfants photographiés.

Images à numériser

Le NCTR est dans l’espoir d’identifier autant d’enfants que possible sur les photos en numérisant les images et en les partageant avec les communautés autochtones.

“C’est une bonne nouvelle que les photos existent et qu’elles aient été mises au jour”, a déclaré Marie Wilson, l’une des trois commissaires qui ont siégé à la Commission de vérité et réconciliation.

“Ce sera un trésor. J’espère qu’il n’est pas trop tard pour jouer le rôle de guérison qu’il pourrait jouer.”

L’ancien commissaire de la CVR réagit à la découverte de rares photos de pensionnats Marie Wilson, l’une des trois commissaires qui ont siégé à la Commission de vérité et réconciliation, réfléchit à l’importance des photos récemment déterrées du système des pensionnats cachés à Rome.

Wilson a dit qu’elle était troublée par le temps qu’il a fallu pour déterrer les images et espère que les photos pourront être copiées et partagées dès que possible.

“Je pense que cela doit arriver jusqu’au bout et ensuite nous devons continuer à chercher”, a déclaré Wilson. « Plus de retenue. »

Frogner a déclaré qu’au cours des cinq jours qu’il a passés à parcourir environ 200 ans d’archives oblates, il a également vu les dossiers personnels de prêtres accusés de crimes au Canada.

Il a dit que les dossiers détaillaient leur carrière en tant qu’Oblats, y compris leurs vœux, leur service et leurs différentes missions. Ils ne fournissent pas de rapports sur les crimes contre les enfants et mentionnent rarement les problèmes de travail avec les enfants, a-t-il ajouté.

Tout commentaire dans les dossiers personnels sur la maltraitance des enfants est présenté dans le contexte de la réhabilitation du prêtre, a-t-il déclaré.

“Il n’y a aucune documentation sur les enfants”, a déclaré Frogner.

“L’accent est mis sur le service du prêtre… Il a toujours été question de savoir comment cela pourrait être résolu, comment cela pourrait-il être résolu au sein de l’église.”

Dans certains cas, a-t-il dit, les documents indiquent qu’un prêtre s’est vu confier une mission en tant qu ‘”obéissance” sans fournir de détails.

”Je suis désolé’ ne va plus le couper’

Frogner a déclaré que lorsqu’il a demandé à voir les dossiers d’un prêtre notoire à Cowessess, le dossier qu’il a reçu était “très mince” et ne donnait aucune indication de problèmes avec la façon dont le prêtre se comportait avec les enfants.

« Le pire crime qu’une personne puisse commettre est de retirer l’innocence d’un enfant », a déclaré Evelyn Korkmaz, survivante d’un pensionnat.

“Pourtant, nous semblons fermer les yeux et permettre à ces personnes de se déplacer d’un endroit à un autre, commettant ces crimes pendant des décennies.”

Evelyn Korkmaz, une survivante de l’ancien pensionnat St. Anne, dit qu’elle veut que tous les dossiers des pensionnats de Rome soient rendus au Canada. (Brian Morris/CBC)

Korkmaz a fréquenté l’ancien pensionnat St. Anne à Fort Albany, dans le nord-est de l’Ontario.

L’institution, dirigée par les ordres catholiques des Oblats de Marie Immaculée et des Sœurs Grises de la Croix, était connue pour ses abus. Les élèves ont signalé que l’école avait sa propre version d’une chaise électrique qui a été utilisé pour choquer les élèves.

Korkmaz se rendra à Edmonton plus tard cette semaine pour l’arrivée du pape François, qui visite le Canada pour ce qu’il appelle un “pèlerinage pénitentiel” pour apporter la guérison et la réconciliation.

“Je veux entendre le pape François s’approprier les crimes commis par l’institution qu’il représente”, a déclaré Korkmaz, membre fondateur de l’organisation internationale Ending Clergy Abuse, qui comprend des survivants de 28 pays.

“Dire ‘je suis désolé’ ne suffira plus. Nous avons besoin d’action. Nous voulons la justice.”

Korkmaz, qui est également membre fondateur de Advocates for Clergy Trauma Survivors in Canada, a déclaré qu’elle soupçonnait qu’il y avait encore des documents pertinents cachés à Rome ou même au Vatican, malgré les démentis des évêques canadiens.

Comparaison des registres de Rome avec ceux détenus au Canada

Elle a dit qu’elle espérait que le NCTR continuerait à parcourir les archives de l’église à la recherche d’indices.

“Ces journaux, ces dossiers, ces photographies devraient tous revenir au Canada”, a-t-elle déclaré. “Ces documents nous aideraient à identifier les corps dans ces tombes anonymes et aideraient à fermer les yeux des familles. C’est tout ce que nous demandons.”

Une fois que des copies des documents seront faites, a déclaré Frogner, le NCTR comparera ses découvertes aux Archives générales oblates avec les documents conservés au Canada.

Raymond Frogner, responsable des archives du Centre national pour la vérité et la réconciliation, travaille dans la salle de lecture des Archives générales oblates à Rome. (Fourni/Raymond Frogner)

La visite de Frogner aux Archives générales des Oblats a eu lieu un an après que les Oblats ont accepté d’accélérer l’accès aux dossiers des pensionnats.

Les Oblats s’apprêtent maintenant à retirer leur pratique de longue date de garder les dossiers personnels scellés jusqu’à 50 ans après le décès d’un membre.

Frogner a dit qu’il croit que les Oblats font des changements et ouvrent leurs archives en réponse à la pression publique générée par les rapports de lieux de sépulture non marqués.

“Si une lumière vive n’avait pas été jetée sur l’ordre lui-même, je ne sais pas si nous aurions cette discussion aujourd’hui”, a-t-il déclaré.

“Je ne sais pas non plus que nous aurions des excuses de la part du pape et que le pape viendrait au Canada pour poursuivre ces relations avec les communautés autochtones.”