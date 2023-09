Un chercheur du Parlement arrêté pour espionnage au profit de la Chine

La police métropolitaine a confirmé que deux hommes, un dans la vingtaine et un autre dans la trentaine, avaient été arrêtés en mars en vertu de la loi sur les secrets officiels.

Les arrestations ont été rapportées ce week-end par le Sunday Times de Londres, qui a déclaré que le jeune homme travaillait comme chercheur pour de hauts législateurs du parti conservateur au Parlement britannique et qu’il aurait ainsi un accès complet à la Chambre des communes et aux Lords, comme faire le personnel et les journalistes.